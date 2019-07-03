آخر النهار

عودتنا وزارة الإعلام، من خلال جملة قطاعاتها المتخصصة، على تقديم نتاجات برامجية عالية المستوى، ترصد جملة جوانب التميز في كويتنا الغالية، وما أحوجنا في هذه المرحلة من تاريخ ومسيرة الإعلام الى سلسلة من البرامج التي توثق جيل الرواد وبصماتهم.

والحديث عن الرواد، يعني الحديث عن تخصصات راحت.. تتسع وتتطور، ولكن يظل لجيل الرواد دورهم الذي يفترض أن نتوقف عنده بالإشادة والبحث والتقدير.

وفي هذ الاطار، هناك رواد في مجالات التعليم.. وأيضا الطب.. والتمريض وأيضا الصحافة والإعلام.. ونذهب أيضا الى الطيران والصناعة.

في تاريخ الكويت رجال وأيضاً سيدات فاضلات زرعن بصمتهن في ذاكرة الكويت والزمن، وقد آن الأوان لتقديم نتاجات إعلامية تليق بتلك الأسماء ومسيرتها وبصماتها.

وفي هذا الاطار ، هناك جهات متخصصة للسؤال والتعاون والتوثيق، ففي مجال الصحافة هنالك جمعية الصحافيين.. وأيضا في مجال التمريض هنالك جمعيات متخصصة وهكذا بقية القطاعات.

إن تحويل تلك الأسماء والوثائق الى برامج تظل خالدة للأجيال، هى من المهام المناطة بجيل الإعلام عن هذه المرحلة من تاريخها.. لتكون تلك البرامج أو الفقرات أجمل هدية يقدمها الإعلام للأجيال.

وهي دعوة للحوار..

وعلى المحبة نلتقي

