آخر النهار

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لإحياء أول حفل غنائي لها في مدينة السويد، المقرر إقامته يوم 10 أغسطس المقبل.

ويمثل هذا الحفل عودة هيفاء وهبي لنشاطها الفني بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها أخيراً ودخلت على إثرها إحدى المستشفيات. ونشرت هيفاء البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وعلقت: «نلتقي على الهواء مباشرة لأول مرة 10 أغسطس، لقضاء ليلة لا مثيل لها في السويد». يذكر أن هيفاء وهبي خضعت لجلسة تصوير جديدة، وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستاناً قصيراً وجمع بين اللونين الأبيض والأسود، ونالت الصور إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها. أما عن مشاركتها الفنية فظهرت هيفاء كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل «الواد سيد الشحات»، الذي عُرض في السباق الرمضاني هذا العام، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.