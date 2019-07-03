آخر النهار

تستأنف الفنانة «حورية فرغلي»، تصوير فيلمها الجديد «استدعاء ولي عمرو»، بأحد شوارع النزهة الجديدة، على أن تنتهي من تصوير مشاهدها بالكامل خلال الـ 12 يوما المقبلين؛ استعداداً لطرحه بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس.

«استدعاء ولي عمرو»، من بطولة حورية فرغلي، محمد عز ، انتصار، صبري فواز، ندى بهجت، محمد لطفي، صبري فواز، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري. يذكر أن مسلسل «مملكه الغجر» هو آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

