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عبرت الفنانة إنجي المقدم عن انبهارها بردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسلها الرمضاني «ولد الغلابة»، مشيرة إلى أن نجاح شخصية «صفية» التي جسدتها بالمسلسل فاق توقعاتها.

وقالت أنجي في تصريحات صحافية إنها تعبت جدا في التحضير لشخصية «صفية»، لكنها لم تكن تتوقع كل هذا النجاح، مضيفة أنها مازالت منبهرة بردود الأفعال التي تلقتها على الدور، ومن كم الرسائل و منشورات مواقع التواصل الاجتماعي من أصدقائها، ومن الجمهور حول إعجابهم بأدائها.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تقدم دور صعيدية، وكانت خائفة جداً من أن تظل 30 حلقة تتحدث باللهجة الصعيدية فقط، لافتة إلى أنها تخوفت من عدم تقبل الجمهور لها، خاصة وأنه لم يعتد عليها في مثل هذه الأدوار، ولكنها بعد أن قرأت السيناريو قررت أن تخوض هذا

التحدي.

