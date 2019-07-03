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يذهب الفنان القدير عبدالناصر الزاير بعيدا حينما يصف تكريمه واختياره كشخصية الدورة الجديدة من مهرجان مسرح الطفل العربي الذي تنطلق أعماله هنا في الكويت بأنه في غاية السعادة لأن هذا التكريم يأتي من لدن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المنارة الثقافية الشامخة كما تناول في حديثه المطول جملة من القضايا والموضوعات التي تتناول مسرح الطفل ومسيرته مع هذا المنجز الفني على مدى اكثر من أربعة عقود من الزمان . وإلى تفاصيل الحوار:

كيف ترى اختياركم كشخصية لمهرجان مسرح الطفل العربي في دورته الجديدة؟

أنا في غاية السعادة خصوصاً ان هذا التكريم يأتي من لدن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، وهو بلا أدنى شك شرف لي، لان الكويت بلاد العرب، وهذا مهرجان مسرح الطفل العربي. كل هذه النقاط والحيثيات تجعل عندي ذلك البعد القومي الحميمي ورابطاً كبيراً ذا بعد عربي شمولي .

هل تتابع عروض مهرجان مسرح الطفل العربي؟

في الدورة الأولى للمهرجان كنت قد تشرفت بأن أكون ضمن لجنة التقييم التحكيم، وقد تم التأكيد على أهمية البعد العربي في إقامة هذا العرس المسرحي العربي والذي يعتبر منصة وملتقى للمبدعين العرب في هذا المجال الابداعي .

نعود مجددا للتكريم؟

إنها لمسة وفاء.. وهو يأتي من دولة الكويت الحبيبة، متمثلا بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وادارة المسرح على وجه الخصوص، وايضا مهرجان مسرح الطفل العربي، هذا الوفاء بحد ذاته يجعلني أفرح.. وأبكي.. استانس.. مشاعر كبيرة في هذه اللحظات لان التكريم يأتي في حياتي وهذه رسالة .. للأجيال، وأنا أدعو الأجيال بأن تهتم بجميع تفاصيل مسيرتها لانها تمثل وثائق عن مشوارها وعطائها للأجيال والزمن .

ويتابع :

- اليوم المؤسسة الرسمية تدعم أبناءها وتحثهم على العمل والسفر لتقديم ابداعاتهم حول العالم ولا يمكن وصف سعادتي حينما أعلم بان المخرج الشاب يوسف الحشاش مثلا قدم عمله في احد المهرجانات المسرحية الدولية في رومانيا وهكذا بقية مبدعينا من الشباب على وجه الخصوص واقول لهم انه زمانكم وعليكم العمل والابداع ..

في عام 1978 دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية.. هل من كلمة عن جوانب من المشوار؟

دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978 وتخرجت عام 1982 .

ماذا عن زملاء دفعتك؟ وأنا شخصياً أعرف بان هذه الدفعة كما يقال كانت صخر يعني قوية ومتميزة بمستوى كوادرها .

لا أنساهم أبدا .. وفي مقدمتهم الفنان البحريني الراحل ابراهيم بحر وايضا ابراهيم خلفان وهما من مملكة البحرين، وفتحية الخزاعي رفيقة دربي وأم عيالي وصالح الحمر وفخري عودة وعلي فريج وسالم الجحوشي وفايزة كمال وهذه المجموعة تمثل عدة جنسيات تجمعت في تلك الدفعة وراحت لاحقا تحقق حضورها وبصمتها حيث كانت، هذه كانت دفعتنا.

من أبرز من درسك في المعهد ؟

أساسا الاستاذ سعد أردش رحمه الله وهو الذي أسسنا ودعكنا وربانا مسرحيا مع الاستاذ فتحي الحكيم وكان الحكيم بمثابة المساعد للاستاذ سعد أردش، وفي بقية السنوات درسني عدد آخر من الاساتذة ومن بينهم الاستاذ المنصف السويسي رحمه الله.

كيف أسهمت مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في تطوير علاقتك مع الاطفال وبرامجهم وعمالهم ؟

لا أخفيك انا محظوظ .. وأمي داعية لي كما يقول المثل الدارج محظوظ لان مؤسسة الانتاج البرامجي كانت في مرحلة التأسيس وكانت تبحث عن كوادر خليجية ووجدوا ضالتهم في مجموعة من الطلبة المتميزين في المعهد العالي للفنون المسرحية والمقيمين في دولة الكويت دولة المقر بالنسبة للمؤسسة - وكان أساتذة المعهد يتعاونون مع المؤسسة ومنهم الراحل أحمد عبدالحليم والراحل المنصف السويسي، وهم من كانوا يطلبوننا للتعاون والعمل في نتاجات المؤسسة ومن هناك جاءت قنوات التواصل والتعارف والتعاون، وأكرر بان المنصف السويسي كان له دور كبير في تطوير علاقتنا مع المؤسسة وفتح لنا أبواباً لانزال نحصد ثمارها الطيبة بالذات على صعيد العلاقة مع المؤسسة أو برامج الأطفال.

ويتابع: وهناك أيضا التعاون مع تلفزيون الكويت وقد سبقنا الى هذا الجانب الفنان القدير عبدالله ملك من البحرين ويومها كان عبدالله في السنه الثانية في المعهد ويسبقنا بعام وهو من سبقنا للتعاون مع تلفزيون الكويت بالذات في عدد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل نساء في شعاع النبوة وغيرها من المسلسلات وكانت تلك الأعمال تصور في ستديوهات تلفزيون الكويت ومنها استديو 800 واستديو 500 وغيرها بالاضافة لاستديو الدسمة.

عبدالناصر الزاير ليس مجرد مسرح الطفل بل هو حالة فنية شاملة ملحن وموسيقار وكاتب وشاعر وفنان شامل بكل ما تعني هذه الكلمة من معان.. حدثنا عن هذا الشمول؟ وأين أبرز محطات مسرح الطفل؟

في هذا الاطار فإن أبرز المحطات الفنية التي كنت حاضرا وفاعلا بها كان مسلسل سلامتك مع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك .

نتجاوز سلامتك الى مسرح الطفل على وجه الخصوص؟

بدأت ملحنا في مسرحية الدمية المفقودة مع د. فائق الحكيم . وقد كتب أشعار المسرحية الاعلامي القدير فخري عودة . وكانت هذه المسرحية بمثابة تلحين اغاني خاصة للاطفال . وهذا ما مهد الطريق لي لاحقا للدخول الى عالم الكارتون حيث كان الحكيم وقتها مسؤولا على هذا القطاع في مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك . وفي ذلك الحين أدخلني الحكيم أولا كممثل ولاحقا كملحن للأغاني وأعني المقدمات الخاصة بالمسلسلات .

شخصيا في هذا الجانب لا يمكن أن أنسى وأنا جزء من تلك المرحلة مقدمة مسلسل عدنان ولينا؟

أنت تتحدث عن عدنان ولينا الذي كان في عام 1981 ويومها كنت طالبا في المعهد ولم أتخرج وتسجل لي ألحان ومقدمات غنائية حصدت كثيراً من النجاح والانتشار الفني في انحاء العالم العربي. وهي من كلمات فخري عودة أيضا.. والآن تغنى في كل مكان بل انها في تلك الفترة من الثمانينيات كانت أغنية أطفال العالم العربي .

ما الجديد في العلاقة مع الطفل؟

كان آخر اعمالي الخاصة بالطفل برنامجاً خاصاً بالاطفال سمسمية وسمسوم عملنا 181 حلقة تلفزيونية دراما خاصة بالطفل لتلفزيون الكويت من عام 2012 الى عام 2016 يتناول العديد من القضايا الخاصة بالطفل والطفوله عبر معالجة درامية تلفزيونية حيث المتابعة لحياة الاطفال اليومية .وتشمل التمثيل الحي والدمى والاغاني وغيرها من مجالات الابداع الفني .

بعد هذه المرحلة، الان عندي مرحلة جديدة هي مع وسائط التواصل الاجتماعي، التلفزيون بدأ يهرم . لذلك الان هنالك بدائل ومنها اليوتيوب الذي يؤمن للجميع ما يريدون بالذات الاطفال، واستطيع القول بان اليوتيوب هو طريقي لأقدم للطفل ما يريد وأريد، لذا عندي قناة خاصة باسم زاير كيدز تحقق نسبة مشاهدة متميزة والمشاركون بها في تزايد مستمر وهو ما يمنحني حالة من التواصل مع الاطفال حول العالم وعبر نتاجات فنية ذات ابعاد تربوية وتعليمية هادفة . وقد بدأت التجربة مع بداية شهر رمضان الماضي بمسلسل جديد تحت عنوان يوميات عنوني والطموح لمزيد من الاستمرارية في هذا الجانب الفني الخصب والذي يتوجه للطفل .

من الشخصيات التي قدمتها ولا تنسى اشير الى شخصية أبو العصاقل؟

أبو العصاقل صديقي وحبيبي ورفيقي .. وبدأت بهوس وكلفني المخرج حسين المفيدي بتقديم إحدى الشخصيات في عمل تلفزيوني واقترحت جزءاً من اكسسوارات الشخصية وهو وجود دمية معي في العمل اسمها أبو العصاقل وهو شخص ضعيف، كان ذلك في مسلسل عودة السندباد وبطولة عبدالرحمن العقل وابراهيم الحربي، وفعلا نجحت الشخصية والاغنية التي كنت أرددها وأحبها الجميع .وعرض المسلسل في رمضان وبعد ثلاثة ايام كان جميع الأطفال يرددون الاغنية الخاصة بـ أبو العصاقل وبعدها طورت الشخصية وقدمت لها عدة اغان وايضا قدمنا استعراضاً مسرحياً غنائياً للشخصية وعرض العمل في الكويت والمملكة العربية السعودية، وحمل عنوان احتفال ابو العصاقل.

ماذا يعني بالنسبة لك مهرجان مسرح الطفل ببعد عربي ؟

سؤال جميل ومهم، أولا ان الكويت رائدة، أنا أشاهد عروضاً كثيرة وأشاهد ايضا عروض مسرح الطفل العربي في الكويت، هناك فرق، تحس امام عروض مهرجان مسرح الطفل العربي بحالة من الثراء الفني، أعمال متميزة يقدمها جيل من المسرحيين الشباب الذين يمثلون رهان المستقبل بما يمتلكون من مواهب وقدرات فنية عالية المستوى . وصلوا الى مستويات عربية عالمية بما يقدمونه من اعمال ونتاجات فنية متميزة . يستحق ان نفخر بها ونعتز، وهناك تجارب عديدة في هذا الجانب وآخرها مسرحية موجب للفنان محمد الحملي ويوميات أدت للجنون للفنان المبدع يوسف الحشاش وغيرها من التجارب العالية المستوى .

ويؤكد: لقد اثمرت المعاهد الفنية المتخصصة.. وهي تعطي اليوم أجيالاً وكوادر مبدعة تدهشنا وتدعونا الى الفخر والاعتزاز بمبدعينا الشباب ..

في المحطة الاخيرة كلمة ؟

أثمن تكريمي من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومهرجان مسرح الطفل العربي واعتبر هذه المبادرة بمثابة وفاء حقيقي من اهل المسرح والثقافة في الكويت الحبيبة .. حفظكم الله .

