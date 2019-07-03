loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

موريتانيا: «الدستوري» يعلن ولد الغزواني رئيساً


الرباط- «كونا»: أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا بصورة رسمية محمد ولد الغزواني رئيسا للبلاد وذلك بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو الماضي. وذكر اعضاء المجلس في مؤتمر صحافي ان محمد ولد الغزواني «انتخب رئيسا للجمهورية الموريتانية وذلك بحصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا». واوضح انه بناء على ذلك سيتسلم الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني مهامه بعد انتهاء مهام سلفه في 2 اغسطس المقبل لافتا الى «رفض الطعون الواردة على المجلس من المرشحين الاخرين وذلك لعدم كفاية الأدلة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة