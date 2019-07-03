عربيات ودوليات

الرباط- «كونا»: أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا بصورة رسمية محمد ولد الغزواني رئيسا للبلاد وذلك بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو الماضي. وذكر اعضاء المجلس في مؤتمر صحافي ان محمد ولد الغزواني «انتخب رئيسا للجمهورية الموريتانية وذلك بحصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا». واوضح انه بناء على ذلك سيتسلم الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني مهامه بعد انتهاء مهام سلفه في 2 اغسطس المقبل لافتا الى «رفض الطعون الواردة على المجلس من المرشحين الاخرين وذلك لعدم كفاية الأدلة».

