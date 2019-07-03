عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مرسوما بتنظيم عمل قوات «الحشد الشعبي» ومرجعيتها العسكرية ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

ويأمر المرسوم بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش ويلزم فصائل «الحشد الشعبي» بالاختيار بين العمل السياسي او العسكري كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 يوليو الحالي للالتزام بالضوابط الجديدة.

وأمر عبدالمهدي ان يكون عمل قوات «الحشد الشعبي» جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن تكون تحت امرة القائد العام وفقا للقانون الذي شرعه مجلس النواب.

وأوضح المرسوم ان جميع التسميات لفصائل «الحشد الشعبي» في المعارك ضد تنظيم «داعش» سيتم التخلي عنها نهائيا واستبدال التسميات العسكرية المعروفة بها. وأضاف ان الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، يمكنها ان تتحول الى تنظيمات سياسية، خاضعة لقانون الأحزاب، بشرط الا تحمل السلاح الا باجازة رسمية.

وشدد المرسوم على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات «الحشد الشعبي» اسوة ببقية القوات المسلحة وخضوعها لما يعرف عسكريا بنظام المعركة وفق سياقات القوات المسلحة.

كما امر عبدالمهدي بغلق جميع مقرات فصائل «الحشد الشعبي» في المدن وخارجها بما فيها المكاتب الاقتصادية او نقاط التفتيش التي تكون خارج الاطار الجديد. وتملك تلك الفصائل التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم «داعش» نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.

وقد اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فك ارتباط فصيله المسلح به مباشرة تمهيدا لالحاقه بالمؤسسة الأمنية وبناء على الأمر الذي اصدره عبدالمهدي.

وأعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن ترحيبه بقرار عبدالمهدي. وطالب سرايا السلام بأن تكون المبادرة لتنفيذ القرارات بعد اعلانه فك ارتباطه بها. كما قال الصدر في تغريدة نشرها على «تويتر» ان «ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الحشد الشعبي امر مهم وخطوة اولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، الا انني ابدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة».

وأضاف «مايهمني هنا ايضاً ان تكون سرايا السلام التي امرت بتأسيسها سابقاً هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها»وطالب الصدر من قواته غلق مقراتنها والغاء اسمها. وتابع قائلاً: «من هنا اعلن انفكاكها عني انفكاكاً تاماً لا شوب فيه، فيما اذا الحقت بالجهات الأمنية الرسمية».

