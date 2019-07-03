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عواصم - الوكالات: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران من انها «تلعب بالنار» بعد اعلانها ان مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن. ودعت اسرائيل الدول الأوروبية الى فرض عقوبات على ايران في حين لوحت بريطانيا بالانسحاب من الاتفق النووي.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عما اذا كانت لديه رسالة لايران «انهم يعرفون ماذا يفعلون. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد انهم يلعبون بالنار». وفي وقت سابق، اعلن البيت الأبيض ان «الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لايران ابداً بتطوير سلاح نووي»، مؤكداً استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة «أقصى الضغوط» على الجمهورية الاسلامية لارغامها على التخلي عن اي طموحات نووية. وأفاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام «كان من الخطأ في الاتفاق النووي الايراني، السماح لايران بتخصيب اليورانيوم على اي مستوى» وأضاف البيان ان «حتى قبل وجود الاتفاق، كانت ايران تنتهك بنوده».

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ايران باستخدام برنامجها النووي «لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الاقليمي».

وفي لندن اكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ان بلاده ستخرج من الاتفاق النووي الايراني في حال خرقت طهران بنود الاتفاق وذلك في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقال هانت: «نحن نريد الحفاظ على هذا الاتفاق لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي، ولكن اذا قامت بخرقه سنخرج منه كذلك». وجدد وزير الخارجية البريطاني تأكيده على ان اوروبا تدعم الاتفاق النووي الايراني وتقف في نفس الصف مع اميركا كما كانت في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

من جهته حذرت فرنسا ايران، امس من اتخاذ اي اجراءات اخرى تجعل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 موضع شك، وأشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في بيان، الى «التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من ايران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الاجراءات الاضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك».

وأضاف البيان ان ماكرون سيتخذ خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء ايران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية

وناقش ماكرون وترامب قرار ايران بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم خلال اتصال هاتفي بينهما.

الى ذلك دعا الاتحاد الأوروبي، امس ايران الى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي، مشيراً الى التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي طالما واصلت طهران تنفيذ تعهداتها.

وتنتهي بعد 5 ايام مهلة ايران للأوروبيين لخرق اهم بندين في الاتفاق النووي يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية اذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول 7 يوليو الحالي.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو دعا الأوروبيين الى «معاقبة» طهران. وقال في بيان اصدره مكتبه «لقد التزمتم بالتحرك فور انتهاك ايران الاتفاق النووي... ولذلك اقول لكم: افعلوا ذلك».

