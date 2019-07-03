عربيات ودوليات

موسكو- بكين - أ. ف. ب: دعت روسيا امس ايران الى «عدم الانسياق وراء العواطف» واحترام «الأحكام الأساسية» من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأميركية غداة اعلان طهران تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب الحد المنصوص عليه في الاتفاق. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «ندعو زملاءنا الايرانيين الى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الرئيسية من الاتفاق» الموقع في فيينا عام 2015.

ودعا ايضاً الأوروبيين الى «الوفاء بوعودهم والتزاماتهم والقيام بكل شيء كي تكون الآلية التي انشأوها (للسماح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع ايران رغم العقوبات) عملانية فعلا». واعتبر ان «من دون ذلك سيكون من الصعب جداً اجراء حوار بناء ومنتج بشأن انقاذ الاتفاق». وكانت روسيا اعربت الاثنين عن «أسفها» لتجاوز مخزون طهران من اليورانيوم المنخفض التخصيب حد الـ300 كيلوغراما ودعت الى «عدم المبالغة في تصوير الوضع». من جهتها اعربت الصين عن اسفها لقرار ايران تجاوز الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب لكنها اعتبرت ان «الضغط الأقصى» الذي مارسته الولايات المتحدة هو «السبب الرئيس» للتوترات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ ان «الصين تأسف للتدابير التي اتخذتها ايران. في الوقت نفسه، اشرنا مراراً الى ان الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة هو مصدر التوترات الحالية». وصرح في مؤتمر صحافي دوري «ندعو جميع الأطراف لرؤية هذا الأمر من منظور طويل الأمد وشامل وممارسة ضبط النفس والتمسك بالاتفاق النووي الايراني معاً بهدف تجنب المزيد من التصعيد في ظل الوضع المتوتر».

