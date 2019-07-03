عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، غلام حسين اسماعيلي، ان الصين اعدمت جاسوسا كان يعمل لصالح الولايات المتحدة اثر معلومات من طهران لبكين كشفت عن شبكة تجسس عالمية.

وأضاف المتحدث في تصريح امس ان السلطات الايرانية القت القبض على عدد من الجواسيس، كانوا يعملون في مراكز عسكرية حساسة. وأوضح ان الخلية التي تم الكشف عنها كانت تعمل لصالح الولايات المتحدة، واخترقت مراكز عسكرية حساسة في وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية نهاية العام الماضي.

واصدر القضاء الايراني امس احكام بالسجن «لم تحدد مدتها» على اثنين من المدانين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وقال اسماعيلي في مؤتمر صحافي انه صدر حكم بالسجن «مدة لم يحددها» القاضي على اثنين من المدانين غير العسكريين المعتقلين على خلفية اكتشاف خليتهم للتجسس العام الماضي. واوضح اسماعيلي ان عناصر الخلية كانوا يعملون في مراكز حساسة كالمنشآت النووية والدفاعية والبنى التحتية في البلاد مضيفا انه يتم البت ايضا بمصير عدد آخر من افراد الخلية لدى النيابة العسكرية التي طالبت باصدار عقوبة الاعدام بحقهم.

وكان القضاء العسكري الايراني اعلن في الـ22 من الشهر الماضي عن تنفيذ حكم الاعدام بحق موظف سابق بوزارة الدفاع الايرانية بعد ادانته بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.

