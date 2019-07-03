عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان دبابات وطائرات حربية ستشارك في احتفالات العيد الوطني في الرابع من يوليو، في كسر للتقاليد المتعارف عليها في هذه المناسبة الوطنية. وكان معارضون لترامب انتقدوا فرضه نفسه محوراً رئيساً للاحتفال بعيد الاستقلال وعزمه على القاء خطاب من على عتبات نصب لنكولن في الـ«ناشونال مول» في واشنطن. لكن الرئيس الجمهوري قال ان المناسبة التي يخطط لها لا تحمل سوى اضافات الى ما كان يعتبر منذ زمن طويل يوماً يجمع بين كل الأميركيين للاحتفال بتأسيس الأمة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض في معرض حديثه عن الاحتفال المرتقب «لن يكون له شبيه، سيكون مميزاً». وأكد ترامب وقف تقارير اعلامية افادت بأنه وفي قطيعة مع ما كان يحدث في الماضي طلب اشراك عتاد عسكري اساسي في الاحتفالات.

وأضاف «ستكون هناك طائرات تحلق فوقنا، افضل الطائرات المقاتلة في العالم» و«ستكون هناك بعض الدبابات متمركزة في الخارج». وكانت فكرة هذه الاحتفالات راودت ترامب بعدما تخلى عن فكرة اقامة عرض عسكري ضخم في واشنطن.

وفي اواخر فبراير اعلن الملياردير المثير للجدل ان «واحداً من اكبر الاحتفالات» سيقام في الرابع من يوليو بعنوان «تحية الى اميركا» متوقعاً ان يكون «من اضخم التجمعات» في تاريخ المدينة.

وكان ترامب وبعد حضوره الاستعراض الضخم بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في باريس في 2017 برفقة نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون سعى الى اقامة عرض مماثل بمناسبة «يوم المحاربين القدامى» في واشنطن يشارك فيه جنود وقوافل من العربات المدرعة وتحلق خلاله اسراب طائرات مقاتلة. لكن تردد ان مستشاريه العسكريين قاوموا الفكرة، خاصة بعد تقديرات بأن اقامة هذا العرض ستكلف دافعي الضرائب مبلغاً يصل الى 92 مليون دولار.

