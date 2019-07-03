عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن امس اصابة تسعة أشخاص من المدنيين (ثمانية سعوديين ومقيم يحمل الجنسية الهندية) اثر «هجوم ارهابي حوثي باستخدام طائرة بدون طيار (درون) على مطار مدينة أبها الدولي».

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» ان جميع المصابين بحالة مستقرة مبدئيا وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة.واضاف العقيد المالكي ان «الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».واشار إلى ان «تلك الميليشيات أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة «مسيرة» ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف المدنيين وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة».

وبين العقيد المالكي ان «استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)».واكد ان «قوات التحالف ستعمل على محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ عن هذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

ودانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي، صباح امس على مطار أبها واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، «بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة واعتبرته دليلا جديدا على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة». على صعيد متصل أعلنت قوات الجيش اليمني أنها سيطرت على مواقع مهمة في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز الواقعة جنوب غرب البلاد وذلك بعد معارك خاضتها مع ميليشيات الحوثي.وقال موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش سيطرت على مفرق شوكان وموقعي المدينة وتصعان وجبل الفرشة وعدد من التلال المطلة على قرية الهويدة بمديرية ماوية شرق محافظة تعز.وأضاف الموقع أن المواجهات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي فيما تمكنت قوات الجيش من أسر 15 عنصرا حوثيا بتلك المناطق.

