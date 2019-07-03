عربيات ودوليات

طوكيو- الوكالات: استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، امس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اكاساكا في طوكيو. وكان الأمير محمد بن سلمان التقى الأحد، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مدينة أوساكا.

وعقد ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الياباني اجتماعا اشاد فيه رئيس الوزراء الياباني بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة. كذلك، بحث الأمير محمد بن سلمان على هامش زيارته لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو. وناقش ولي العهد السعودي مع البروفسور ماكوتو جونو كامي، إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علمياً وتقنياً. كما جرى بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.

