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الخرطوم الوكالات: دعت قوى «الحرية والتغيير» في السودان إلى «مليونية» جديدة وعصيان مدني في السودان يومي 13 و14 يوليو مطالبة بسقف زمني للتفاوض فيما أكدت الوساطة المشتركة (الإثيوبية الإفريقية) أنها تتحرك بين الطرفين، مؤكدة ثقتها بحدوث اختراق قريباً. وفي حين يتوقع أن تعقد الوساطة اجتماعاً مع الطرفين إلا أنها أوضحت في الوقت عينه أن طبيعة اتخاذ القرار عند الطرفين وطلب المفاوضين الرجوع لمكوناتهما تجعل من العسير وضع سقف زمني كما طالبت بالأمس قوى الحرية والتغيير. ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسة بحسب ما يؤكد متابعون للوضع السوداني تكمن في تشكيل مجلس السيادة ففي حين تتمسك معظم مكونات قوى «الحرية والتغيير» بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بين الطرفين، يتمسك المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان للفترة الانتقالية.

ودعت حركة الاحتجاج السودانية إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 يوليو الحالي، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.وقال ائتلاف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في بيان إنّ الأحد 14 يوليو هو يوم «العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج».وأضاف البيان أنّه يوم السبت في 13 الحالي أي عشية العصيان المدني، سيتم تنظيم «موكب «أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية» من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم»، إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا قبل 40 يوماً خلال فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو.وكانت الحركة الاحتجاجية نظّمت من 9 ولغاية 11 يونيو عصياناً مدنياً شلّ بشكل شبه تام العاصمة.

وأتى إعلان الحركة الاحتجاجية عن «جدول العمل الجماهيري والثوري» للأسبوعين المقبلين بعيد تبادل قادتها والمجلس العسكري الحاكم الاتهامات بشأن المسؤولية عن موجة العنف الدامي التي شهدتها البلاد الأحد وقتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية «سونا» عن مسؤول في وزارة الصحة خلال التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان.وكانت تظاهرات الأحد الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو في الخرطوم والذي أسفر عن عشرات القتلى.وكسبت حركة الاحتجاج الرهان الأحد من خلال حفاظها على قدرتها على التعبئة رغم الانتشار الأمني الكثيف وانقطاع الانترنت عن الهواتف المحمولة منذ قرابة شهر.

