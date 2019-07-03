دوليه

أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس خشيته من أن تتسبب عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار الى برشلونة من باريس سان جرمان الفرنسي بالاضرار بصورة الليغا في حال لم يحسن التصرف خارج الملاعب.وقال تيباس: «برأيي، في حال تصرف نيمار بشكل أفضل، بامكانه ان يكون لاعبا كبيرا». وتابع «ولكن اعتقد ان السلوك والقيم والتي حددناها في المنافسة مهمة ايضاً. افضّل نوعا آخر من اللاعبين». وأردف «نيمار لاعب رائع، ولكن في حال كان تصرفه خارج الملعب غير مثالي، ولكي اكون صادقا، من الافضل له ألا يأتي الى الدوري الاسباني».

