دوليه

يقف منتخب تشيلي على عتبة إنجاز تاريخي اذ يحلم بتتويج ثالث على التوالي في مسابقة كوبا اميركا التي تستضيفها البرازيل، عندما يواجه في 03:30 فجر غد الخميس نظيره بيروفي في الدور نصف النهائي في بورتو أليغري.

وتسعى تشيلي لتعويض خيبة عدم تأهلها الى مونديال روسيا 2018 بعد تزعمها لمنتخبات اميركا الجنوبية عامي 2015 و2016، باللقب القاري الثالث في إنجاز غير مسبوق منذ 72 عاما.

وتشاء الصدف، في حال تحقيق تشيلي للثلاثية، أن تعادل منتخب الارجنتين صاحب الانجاز الوحيد المماثل في المسابقة باحرازه اللقب اعوام 1945 و1946 و1947، خصمها المفضل في النهائيين القاريين اللذين انتهيا بركلات الترجيح: فازت تشيلي بلقبها الاول القاري عام 2015 على ارضها، قبل أن تكرر السيناريو ذاته في العام التالي خلال النسخة المئوية لكوبا أميركا التي اقيمت في الولايات المتحدة الاميركية.

يقول لاعب خط الوسط آرتورو فيدال قبل نصف النهائي المرتقب «نريد ان ندخل التاريخ مع هذه الثلاثية»، وأن الفوز بالكاس للمرة الثالثة «هو حلمنا». كلمات لاعب برشلونة الاسباني تتعارض مع تصريحات مدرب المنتخب الكولومبي رينالدو رويدا الذي يؤكد أن الثلاثية ليست سوى «مسألة ثانوية»، فالافضلية القصوى تبقى للتأهل الى المونديال المقبل في قطر 2022. ولا تريد تشيلي أن تمر مجددا بالتجرية المريرة لعدم التأهل الى المونديال الروسي، لذا تخلى المدرب رويدا عن أحد أهم مهندسي إنتصارات الفريق وهو الحارس السابق لبرشلونة كلاوديو برافو، والذي فقد مركزه بين الخشبات الثلاث مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الانكليزي لصالح البرازيلي إيدرسون.

على الورق اعتقد الجميع ان اوروغواي ستضرب موعدا مع تشيلي في نصف النهائي، ولكن المنتخب الاكثر تتويجا في القارة مع 15 لقبا، سقط أمام بيرو بركلات الترجيح (4-5) بعد تعادلهما سلبا في الوقت الاصلي.لا شك أن بيرو لا تزرع الرعب في قلوب لاعبي منتخب تشيلي، كما كان سيحصل لو تأهل رفاق إدينسون كافاني ولويس سواريز، ولكن المباراة المرتقبة في بورتو أليغري لن تكون مجرد نزهة لحامل اللقب في النسختين الاخيرتين.

ويطلق البعض على مباراة بيرو - تشيلي تسمية «كلاسيكو المحيط الهادئ»، على وقع خصومة تتجاوز مجرد إطار كرة القدم، إذ تعود الذكريات الى حرب المحيط الهادئ التي نشبت بين البلدين (1879- 1884)، في نزاع مسلح ضمت فيه تشيلي إقليميين ساحليين لبيرو والمنطقة الوحيدة التي كانت تمنح بوليفيا منفذا الى المحيط.بعيدا عن الحروب، وعلى ارض الملعب، وعد مدرب بيرو الارجنتيني ريكاردو غاريكا الملقب بـ «النمر» بأن فريقه يملك الامكانات للعب امام تشيلي بصورة أفضل من تلك التي ظهر بها امام الاوروغواي في ربع النهائي، حيت لم يتمكن بيروفيون من تسديد اي كرة بين الخشبات الثلاث لـ «سيليستي».

