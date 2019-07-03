دوليه

أنهى المنتخبان الجزائري والمغربي دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة (على غرار المنتخب المصري)، مع انتهاء منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعتين الثالثة والرابعة اول من امس، في يوم شهد تأكيد السنغال بلوغ ثمن النهائي.

في المجموعة الثالثة، أكد المنتخب الجزائري الأداء القوي الذي أتاح له تحقيق فوزين في الجولتين الأوليين، بالفوز الأربعاء بثلاثية نظيفة على تنزانيا، في نتيجة مماثلة لما حققته السنغال على حساب كينيا في المجموعة الثالثة.

أما في الرابعة، فانضم المغرب الى ركب أصحاب العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه المتأخر على جنوب إفريقيا 1- 0، بينما أكدت ساحل العاج مرافقته الى الدور المقبل بفوز كبير على ناميبيا 4-1.

وأنهت الجزائر المجموعة بتسع نقاط أمام السنغال (6 نقاط)، واكتفت كينيا بالمركز الثالث مع 3 نقاط.

وتلاقي الجزائر الأحد في ثمن النهائي أحد منتخبات المركز الثالث، بينما ستكون السنغال على موعد بعد غد مع أوغندا ثانية المجموعة الأولى.

وأجرى بلماضي تسعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة ضد السنغال (1- 0)، وأبقى رباعي المقدمة سفيان فيغولي ويوسف البلايلي وبغداد بونجاح ورياض محرز على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع بالأخيرين في الدقائق الختامية.

وافتتح سليماني التسجيل عندما استثمر ببراعة كرة أمامية بينية من محمد فارس فانسل بين مدافعين وسدد الكرة داخل الشباك رافعا رصيده الى 27 هدفا دوليا (35). ولم يكن المنتخب التنزاني قد أفاق من صدمة الهدف الأول عندما أضاف وناس الثاني بعد تبادله الكرة مع سليماني (39).

وكان سليماني صاحب تمريرة اخرى في العمق استغلها وناس ليراوغ مدافع تنزانيا بحركة فنية رائعة ثم الحارس ويغمز الكرة داخل الشباك (45).

وفي مباراتها ضد كينيا، بدت السنغال متوجسة تفاديا لخسارة قد تطيح بالمنتخب الأفضل تصنيفا على المستوى القاري من الدور الأول، قبل ان تفتتح اللعب في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول للقاء بالتعادل السلبي، وشهد إضاعة السنغالي ساديو مانيه ركلة جزاء في الدقيقة 28، عندما سدد الكرة ضعيفة على يمين الحارس الكيني باتريك ماتاسي الذي تمكن من إيقافها.

وضغطت السنغال بشكل أكبر في مطلع الشوط الثاني على وقع التشجيع المستمر لمئات من مشجعيها قرعوا الطبول ورددوا الأهازيج دون كلل.

وفي الدقيقة 63، حصل ما لم يكن في الحسبان بعد الأداء الذي قدمه ماتاسي لمعظم فترات اللقاء، اذ ارتكب خطأ قاتلا لدى خروجه من مرماه لقطع عرضية، فتعثر مقدما محاولة على طبق من ذهب لاسماعيلا سار الذي هيأ الكرة على صدره وسددها قوية بيمناه ليهز الشباك، مانحا المنتخب السنغالي هدف الخطوة الأولى نحو ثمن النهائي.

وفي الدقيقة 71، عوّض مانيه ركلة الجزاء التي أضاعها في الشوط الأول، بتسجيل هدف الاطمئنان لبلاده بعدما تمكن من انتزاع الكرة من ماييكو على مشارف منطقة الجزاء الكينية، وانفرد بالحارس ماتاسي وأودع الكرة على يمينه بهدوء، مانحا السنغال أفضلية هدفين نظيفين.

كما أتيحت لمانيه الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، فرصة ثانية للتكفير عن ذنبه، عندما استحصل سار على خطأ داخل منطقة الجزاء أدى الى طرد فيلمون أتيينو بالبطاقة الصفراء الثانية. وانبرى مهاجم ليفربول لركلة الجزاء وسددها قوية على يسار ماتاسي الذي أحسن تقديرها، لكن الكرة كانت أسرع منه الى الشباك (78).

وفي المجموعة الرابعة، انتظر أسود الأطلس حتى الدقيقة الأخيرة وتسديدة مبارك بوصوفة الذي اختير أفضل لاعب، لانتزاع النقاط الثلاث. بدورها، تمكنت ساحل العاج من تفادي الاحراج في الدور الأول، وقدمت عرضا هجوميا هو الأفضل لها حتى الآن، على رغم غياب نجمها نيكولا بيبي. ولم يتأخر النجاح العاجي في كسر التعادل، اذ رفع فرانك كيسييه كرة ساقطة الى داخل المنطقة على الجهة اليمنى، سددها ماكس ألان غراديل غراديل من زاوية ضيقة (38). وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب العاجي من تعزيز تقدمه بتسديدة بعيدة المدى لحامل شارة القيادة جيفري سيري داي لامست رأس المدافع الناميبي راين نيامبي وواصلت طريقها الى الشباك عن يمين الحارس لويدت كازابوا (58).لكن ناميبيا قلصت الفارق في الدقيقة 71 اثر خطأ فادح من الحارس العاجي سيلفان غبوهوو الذي تمكن جوسلين كاماتوكا من قطع تمريرته قريبا من حدود منطقة الجزاء، ومراوغة مدافعين اثنين والحارس نفسه قبل وضع الكرة على يمينه داخل الشباك. وأعاد المنتخب العاجي الفارق الى ما كان عليه بتسديدة قوية من زاها من داخل المنطقة، مرت تحت جسد الحارس الناميبي (84)، قبل أن يضيف زميله البديل ألبرت ماكسويل كورنيه الرابع بتسديدة من داخل المنطقة اثر هجمة سريعة قادها فرانك كيسييه (89).

