دوليه

عبر مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن فخره واعتزازه بفريقه عقب الانتصار الثالث الذي حققه «ثعالب الصحراء» على منافسه التنزاني 3 0 اول من امس في ختام منافسات المجموعة الثالثة، وقال بلماضي :»لأول مرة نفوز في جميع المباريات خلال الدور الأول، أنا فخور جداً بالفريق واللاعبين، و راض تماماً من الأداء الذي قدمناه وأعتقد أنه هذه الحصيلة من النقاط هي أفضل شيء يمكن تقديمه». وحول التغييرات التي جرت على التشكيلة قال بلماضي: «أنا لا أسمى اللاعبين الذين يلعبون في مثل هذه المباريات بالبدلاء، هم جزء مهم جداً من المجموعة ويؤدون التدريبات بكل شغف وحماس، لكن من الضروري أن يتم منح الفريق الأكسجين اللازم استعداداً للاستحقاقات المقبلة». وتابع: «هناك الكثير من المنتخبات التي من الممكن أن تقف في طريق طموحات الجزائر، لدينا منافسون رائعون في هذه البطولة وسنرى في النهاية من هو المنتخب الأوفر حظاً للفوز باللقب».

ورفض بلماضي المقارنة بين هذا الجيل وأجيال أخرى من اللاعبين الذين مروا على الجزائر،مضيفا:» أمامنا مشوار طويل جداً في هذه البطولة ولا زلنا في البدايات». من ناحيته، وصف إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا المباراة بالرائعة لكلا الجانبين، مضيفا ان فريقه لم يستغل الفرص التي اتيحت له وارتكب العديد من الأخطاء التي استغلها المنتخب الجزائري كما يجب. وأفاد: «الخبرة في مثل هذه المنافسات هي من ترجح الكفة، في الكثير من الأحيان الحاجة إلى الخبرات والتجارب والممارسة أمر غاية في الأهمية، في كرة القدم هناك العديد من الفرص التي لا تتكرر كثيراً». وقال: «المنتخب الجزائري سجل من تلك الفرص ويستحق الانتصار والتأهل وأتمنى لهم حظاً جيداً، عندما نعود إلى تنزانيا سنعمل على توظيف هذه الخبرة التي اكتسبناها من أمم أفريقيا 2019، لدينا الكثير من المواهب والامكانات التي يمكن تطويرها».

