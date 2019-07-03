دوليه

افاد إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري إن عقوبة عمرو وردة لاعب الفراعنة انتهت، وقال «عقوبة وردة انتهت بانتهاء الدور الأول لذلك سيتواجد بدءا من المباراة المقبلة ومسألة مشاركته من عدمها في يد المدير الفني خافيير أغيري».

يذكر أن اتحاد الكرة استبعد عمرو وردة بعد انتشار فيديو إباحي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقبلها تحرشه بعارضة أزياء مصرية لفظيا.

وبعد ضغوط من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي قرر الاتحاد تخفيض العقوبة إلى إيقافه حتى نهاية الدور الأول فقط.

وأصبح وردة بذلك مؤهلا للمشاركة مع المنتخب المصري اعتبارا من دور الـ16 لكأس الأمم الافريقية يوم السبت المقبل.

