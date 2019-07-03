دوليه

انتقل لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش بصورة دائمة الى صفوف تشلسي الإنكليزي بعد ان لعب الموسم الماضي في صفوف النادي اللندني على سبيل الاعارة من ريال مدريد الإسباني.

وخاض كوفاسيتش 51 مباراة في صفوف البلوز الموسم المنصرم وساهم في احرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وحلوله في المركز الثالث في الدوري المحلي والعودة بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم في 22 فبراير الماضي، عقوبة بحق تشلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية لعام 2019، والشتوية في يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر، معتبرا أن النادي اللندني خالف القواعد الناظمة بتعاقده مع 29 لاعبا قاصرا. كما رفض «فيفا» استئنافا تقدم به النادي اللندني الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، لكنه بما انه يملك توقيع كوفاسيتش منذ الموسم الماضي تمكن من التعاقد معه بصورة دائمة.وبحسب تقارير صحافية، فان تشلسي سيدفع مبلغ 40 مليون جنيه (51 مليون دولار) للحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي الذي قال :»لقد استمتعت حقا بموسمي على سبيل الاعارة في صفوف تشلسي، أشعر بالراحة داخل النادي وفي الدوري الإنكليزي أيضا. أنا سعيد جدا لانتقالي بصورة دائمة».

في المقابل، افاد تشلسي بانه لن يتخذ خيار الابقاء على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين المعار اليه أيضا من يوفنتوس الإيطالي.وسجل هيغواين الذي انتقل الى لندن في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، خمسة أهداف في صفوف تشلسي وسيعود بالتالي الى يوفنتوس ليلعب مجددا باشراف مدربه ماوريتسيو ساري حيث لعب معه أيضا في صفوف نابولي وتشلسي.

