دوليه

ضم نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لاعب الوسط الاسباني بابلو سارابيا من إشبيلية بموجب عقد لمدة خمسة أعوام، في اولى صفقاته للموسم المقبل مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفي.

ولم يتم الإعلان عن قيمة العقد، ولكن بحسب مصادر إعلامية سيدفع النادي الباريسي ما بين 18 و20 مليون يورو.

وبدأ سارابيا (27 عاما) مسيرته الكروية مع الفريق الرديف لريال مدريد، وفاز مع المنتخب الاسباني بكأس اوروبا للشباب عام 2013.وتأتي خطوة التعاقد مع سارابيا لتعويض رحيل لاعب الجناح الشاب موسى ديابي (19 عاما) إلى باير ليفركوزن الالماني مقابل 15 مليون يورو الشهر الماضي ضمن سعي سان جرمان للتقيد بقانون اللعب المالي النظيف قبل نهاية الموسم الحسابي 2018 - 2019.

ويتعين على فريق العاصمة الفرنسية البحث عن 30 مليون يورو حتى تاريخ 30 يونيو الحالي لتحقيق هذا الهدف، لذا أقدم على بيع مهاجمه الشاب تيموثي وياه (19 عاما) إلى ليل مقابل قرابة 19 مليون يورو، إضافة الى نسبة في حال تم بيعه مجددا بحسب الصحافة.

ولم يمدد سان جرمان عقد نجميه الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والظهير البرازيلي داني ألفيش، كما بامكانه أن يتخلى عن لاعبين تدرجوا في النادي على غرار لاعب الوسط كريستوفر نكونكو (21 عاما)، حيث يتم تداول اسمه من ناحية النادي الالماني لايبزيغ.

