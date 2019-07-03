دوليه

انضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو الى يوفنتوس الإيطالي مقابل صفقة حرة كما أعلن الأخير اول من امس.ووصل رابيو الى مدينة تورينو الأحد الماضي ونشر يوفنتوس على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ «أدريان رابيو وصل الى تورينو»، تمهيدا لانتقاله الى صفوف فريق «السيدة العجوز» بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وعلى الرغم من عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد، فان تقارير صحافية اشارت الى ان رابيو سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا بالإضافة الى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع.

ويسعى رابيو، في سن الـ 24 عاما، لاطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس، حيث سيلعب الى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت اشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد الى بلاده لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشلسي الانكليزي. وسيجاور رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب «الديوك»، زميله السابق في سان جرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من ان وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الاخير عن النادي.

