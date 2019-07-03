دوليه

أعلن المدرب الاسباني رافايل بينيتيز الذي تخلى اخيرا عن مهامه مع فريق نيوكاسل الانكليزي، انه سيشرف على تدريب نادي داليان ييفانغ الذي يلعب في الدوري الصيني.

وكتب بينيتيز (59 عاما) على حسابه في «تويتر»: «بعد مشوار طويل... نبدأ تحديا جديدا! أنا سعيد لبدء هذا المشروع الجديد مع داليان ييفانع».واشارت تقارير غير مؤكدة ان بينيتيز سيتقاضى 12 مليون جنيه استرليني سنويا (15 مليون دولار)، مع فريقه الجديد الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري، فيما اكد داليان ييفانغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعاقد مع المدرب الاسباني.

وكان بينيتيز الفائز بدوري ابطال اوروبا مع ليفربول الانكليزي عام 2005، قرر الافتراق عن نيوكاسل الذي حل في المركز الثالث عشر الموسم المنصرم في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد الفشل في التوصل الى اتفاق من أجل تمديد عقده الذي كان ينتهي في 30 يونيو الماضي.وتسلم بينيتيز مهمة الاشراف على نيوكاسل في مارس 2016 خلفا لستيف ماكلارين، بعقد يمتد لثلاثة أعوام لكنه لم يتمكن من إبقائه في الدوري الممتاز رغم إنهائه الموسم بست مباريات متتالية دون هزيمة.إلا أن المدرب السابق لفالنسيا وريال مدريد وليفربول وتشلسي الإنكليزيين وإنتر ميلان ونابولي الإيطاليين أعاد الفريق مجددا الى الدوري الممتاز في الموسم التالي.

