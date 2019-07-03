دوليه

عين الاتحاد التايلندي لكرة القدم أكيرا نيشينو الذي قاد اليابان إلى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018، مدربا لمنتخبي تايلند الاول والاولمبي.

وجاء في بيان الاتحاد التايلندي اول من امس: «وافق أكيرا نيشينو أن يكون مدربا لمنتخبي تايلند الاول وتحت 23 عاما، للمنافسة في عدة بطولات هامة».وسيتولى نيشينو (64 عاما) تدريب منتخب «شانغسوك» (فيلة الحرب) في التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2022 في قطر.كما سيتولى نيشينو أيضا تدريب المنتخب الأولمبي في ألعاب جنوب شرق آسيا في وقت لاحق هذه السنة في الفلبين وفي كأس آسيا العام المقبل.

وسيعقد الاتحاد التايلندي مؤتمرا صحافيا مع نيشينو قريبا، بحسب المتحدث باسمه باتيت سوفافونغسي الذي لم يرد على اسئلة حول مدة عقد نيشينو وقيمته. وافترق الاتحاد مع مدربه السابق سوروساك يودياردثاي بعد مستوى متواضع في كأس الملك في تايلند الشهر الماضي.وقبل تعيين سوروساك، كانت تايلند قد أقالت الصربي ميلوفان رافياتش اثر الخسارة المذلة امام الهند 1-4 في كأس آسيا مطلع العام الحالي في الإمارات.

