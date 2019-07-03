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خضع لاعبو الأزرق إلى فحوصات طبية في أحد المعاهد الصحية الخاصة يوم امس، واكتفى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي روميو يوزاك ببعض التمارين في المعهد على أن يعاود اليوم تدريباته على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر اتحاد الكرة استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق أغسطس المقبل والتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأفاد يوزاك أن المنتخب سيتدرب اليوم وغداً على ملعب الاتحاد على أن يكون يوم بعد غد الجمعة راحة، قبل السفر إلى المعسكر الإعدادي في لندن يوم السبت المقبل.

وأضاف يوزاك في تصريح صحافي إن المعسكر سيكون على قسمين، القسم الأول يستمر لمدة 8 أيام ويلعب خلاله الفريق 3 مباريات مع فرق ذات مستوى ضعيف من أجل التدرج في الإعداد، على أن يكون القسم الثاني من المعسكر والذي يستمر 13 يوماً أكثر قوة وتجهيزاً مع مواجهة 3 أندية قوية هي ريدينغ وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا.

ودافع يوزاك عن فكرة خوض 6 مباريات خلال المعسكر، مشيراً إلى أن المعسكر سيستمر حتى يوم 27 من يوليو الحالي، بالإضافة إلى أن القائمة مختارة تضم 30 لاعبا، موضحاً: «لو قسمنا عدد اللاعبين المختارين على المباريات لوجدنا أن كل لاعب سيلعب مباراتين و20 دقيقة تقريباً».

وشدد المدرب الكرواتي على أن مباريات غرب آسيا ستكون كذلك مناسبة لاعداد الفريق للتصفيات المشتركة، مؤكداً أن النتائج في تلك البطولة غير مهمة لأن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا هي الأهم.

وقال بأنه سعيد جداً باللاعبين المختارين وجهوزيتهم وحماسهم للمشاركة، خصوصاً الأسماء الجديدة والعناصر الشابة، لافتاً إلى أن احتمال ضم لاعب أو اثنين إلى التشكيلة قبل انطلاق التصفيات، أمر وارد جداً في حال وجود لاعبين يستحقون ذلك.

وكانت تدريبات الأزرق انطلقت أول من أمس بمشاركة 27 لاعباً مع غياب 3 لاعبين، هم: فهد الهاجري لاجرائه عملية جراحية، وفهد حمود ويوسف ناصر لظروف خاصة.

وكان يوزاك استدعى قائمة تضم 30 لاعباً من أجل الانضمام للمعسكر والمشاركة في بطولة غرب آسيا، وضمت القائمة كلاً من: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، محمد السويدان، خالد إبراهيم، عامر المعتوق، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، عبدالعزيز بن ناجي، محمد خالد، مبارك الفنيني، أحمد الظفيري، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، عبدالعزيز وادي، رضا هاني، حمد حربي، شريدة الشريدة، فيصل عجب، عبدالمحسن العجمي، فواز عايض، حسين الموسوي، علي خلف، بدر المطوع، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، عمر الحبيتر، شبيب الخالدي، وفيصل زايد.

