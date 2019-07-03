محلية

أكد رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح امس دعم اللجنة لملف الكويت في استضافة بطولة كأس آسيا الـ 19 لكرة اليد المزمع عقدها في يناير 2020. وقال الشيخ فهد لـ «كونا» انه سيتم اليوم رسميا اختيار الدولة المستضيفة للبطولة وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في السويد. وأضاف ان «التتويج في البطولة مهم ولكن الاستضافة ونجاح التنظيم اهم من اجل وضع هدف للمرحلة الحالية للوصول للفوز في المستقبل القريب». وذكر الشيخ فهد انه سيتم تأهل اربعة منتخبات في البطولة الاسيوية لتمثيل القارة في بطولة كأس العالم والتي ستقام في مصر 2021. وأفاد ان التعاون مع الهيئة العامة للرياضة من اولويات اللجنة الأولمبية لاستضافة اكبر عدد من البطولات العالمية ما يعود ذلك بالفائدة والمنفعة على الرياضة الكويتية. يذكر ان الاتحاد الكويتي لكرة اليد اعلن الشهر الماضي تقدمه بطلب رسمي الى الاتحاد الاسيوي للعبة لاستضافة كأس آسيا للمنتخبات.

