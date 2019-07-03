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يبدأ أزرق الناشئين في 10:00 مساء اليوم مشواره في بطولة غرب آسيا (تحت 15 عاماً) بمواجهة نظيره العراقي ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة على ستاد الأمير محمد الدولي في الزرقاء.

ويسعى الأزرق الصغير إلى تسجيل بداية قوية أمام المنتخب العراقي الساعي بدوره إلى تعويض خسارته أمام السعودية في اللقاء الافتتاحي للمجموعة بهدف دون رد.

واستعد أزرق الناشئين للبطولة بمعسكر في تركيا خاض خلاله 4 مباريات فاز في اثنين منها على أندية تركية، وخسر مرتين (1 -3) أمام المنتخب العماني .

وسجلت منتخبات سورية والأردن والسعودية بداية قوية في البطولة بالفوز على لبنان وعمان والعراق على التوالي. ففي المجموعة الأولى، استهلّ المنتخب السوري مشواره بالفوز على لبنان بهدف نظيف سجله اللاعب أنيس قاسم في الدقيقة 80 بعد أن نجح في مراوغة حارس مرمى لبنان نجيب غرة والتسجيل. وعلى الملعب ذاته، وضمن منافسات المجموعة الثانية، فاز الأردن على عُمان 2-0، وسجل قائد الفريق عمر العزازمة الهدف الأول في الدقيقة 67، وأضاف عمر مرار الثاني (84).

وكانت المباراة متوازنة بين الفريقين بأفضلية أردنية، حيث شكل النشامى خطورة على مرمى عُمان في الشوط الأول دون ترجمة الفرص الى أهداف. وضمن منافسات المجموعة الثالثة، خطف المنتخب السعودي النقاط الثلاث بفوزه على نظيره العراقي 1-0 بهدف مهند عبدالله براح في الدقيقة 14.بدت المباراة متوازنة بين الفريقين في الشوط الأول مع أفضلية بسيطة للأخضر السعودي الذي فرض تقدّمه بهدف مبكر وبتهديد حقيقي على المرمى العراقي. وأضاع المهاجم السعودي خالد مرجاشي فرصة محقة للتسجيل بعد مواجهته للحارس العراقي زين جاسم في الدقيقة 31 مسدداً الكرة على يساره بجانب القائم الأيسر. كما أضاع الظهير الأيمن حسين خالد مكوطر فرصة معادلة النتيجة عبر تسديدة قوية استقرت بأحضان الحارس السعودي بلال الدواء. وتلعب اليوم أيضاً البحرين مع سورية في 04:00 عصراً، وفلسطين مع عُمان في 07:00 مساءً.

