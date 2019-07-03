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باشر منتخب كرة الطائرة الشاطئية تدريباته اول من امس على ملعب سوق شرق، استعداداً لخوض تصفيات غرب اسيا المقرر اقامتها في بيروت خلال الفترة من 30 يوليو الحالي وحتى 4 أغسطس المقبل. وكانت لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية باتحاد الكرة الطائرة أسندت مهمة تدريب المنتخب للمدرب أحمد عبدالرزاق نظراً للخبرة الطويلة التى يتمتع بها على صعيد اللعبة، وسيعاونه عبدالعزيز الامير ادارياً ، كما اختارت لجنة المنتخبات بالتنسيق مع المدرب عبدالرزاق 6 لاعبين للقائمة الأولية للمنتخب وهم، سلطان خلف، ويعقوب عدنان (الكويت) وعبدالعزيز دشتي (الساحل)، وعبدالعزيز العنزي ( الجهراء)، وعبدالله العنزي (القادسية) وطه فرحان (برقان).

من جانبه، أعرب عبدالرزاق عن سعادته بثقة الاتحاد به، موجهاً شكره الجزيل لمجلس الإدارة، ومتمنياً التوفيق للجميع في الفترة المقبلة، وقال: «نعمل جميعاً بشكل جيد من اجل العودة بقوة للمشاركات الخارجية بعد فترة الإيقاف الطويلة التى عانى منها جميع الرياضيين في الكويت، لدينا خطط عمل وآمال ونتمنى أن تتحقق بسواعد لاعبينا».

وأضاف: «برنامج اعداد المنتخب عبارة عن تدريبات يومية مكثفة مقابل راحة اسبوعية يوم الجمعة، والتركيز على النواحي البدنية والفنية بشكل متواز نظراً لضيق الوقت حتى موعد البطولة، اللاعبون ظهروا بمردود جيد ونتمنى الاستمرار على نفس الوتيرة حتى النهائية».

وكشف عبدالرزاق عن وجود تصفية للاعبين في نهاية فترة الإعداد للاستقرار على 4 لاعبين من أصل 6 لتكوين فريقين، كل فريق من لاعبين «أ» و«ب»، لافتاً إلى احتمال اقامة معسكر اعداد خارجي في شرم الشيخ المصرية منتصف الشهر الحالي استعداداً للبطولة.

