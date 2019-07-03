الأزمنة و الأمكنة

سوير الليل أو الخفاش أو الوطواط، ثلاثة أسماء لطائر من نوع واحد. كنا نراه ونحن صغار في أُمسيات الصيف، وكان الاسم الذي اخترناه له هو الأول من هذه الأسماء، وذلك لأننا لا نراه إلا في الليل.

فعندما يهبط الظلام يخرج هذا النوع من الطيور بأعداد كثيفة، يكاد يصدم بعضها بعضاً، وهي تطير في خِفَّةٍ وسرعة، ونحن نتابعها بأبصارنا، ثم نحاول الإطاحة ببعضها باستعمال العصيّ والقفز إليها في الهواء، ولم أذكر أن واحداً منَّا قد استطاع أن يمسك بطائر واحد منها.

لقد كان لهذا النوع من الطيور موسم يكثر فيه وروده إلينا، وعندما تطل علينا أسرابه فإن في ذلك متعة لنا تجعل كلاً منّا يخرج إلى الطرق لملاقاة هذا الزحف.

كان هذا الذي أحكيه هنا منذ زمن مضى، ولكن هذا الطائر انقطع عنّا وترك عادته في زيارتنا، ولعل ذلك لأنه ليلي، وهو يأتي بعد الغروب مباشرة، مستغلاً بدء الظلمة في الأحياء المختلفة. ولكنه الآن - على خلاف ما كان سائداً - لا يجد تلك الظلمة التي يألفها، فالكهرباء تنير كافة الطرق، وتجعل الليل وكأنه نهار، إضافة إلى الضجيج الذي يملأ كل الأسماع لكثرة الأجهزة الآلية وتنوّعها. فكان ذلك سبباً في عدم عودته، ولكننا لا نشك في أنه لا يزال موجوداً في دنيانا هذه، ولكنه يبحث عن المكان الذي يستهويه بما فيه من ظلام أو شبه ظلام.

ونحن الآن في حاجة إلى استذكار ذلك الزمن الذي شهد طفولتنا، وشهد معها سوير الليل وهو يطير في أسراب كثيرة مختلطة.

إن سوير الليل (الخفاش) طائر صغير، ليس فيه جمال، ولا يكتسي بريش، ولا يغرّد كما يغرّد غيره من الطيور، ولكننا ينبغي ألا ننسى أنه مرّ بنا في ذلك الوقت الذي لا ننساه، ومن أجل ذلك - أيضاً - فإننا نعتبره من المظاهر التي كنا نشاهدها في بلادنا قديماً وينبغي أن نحرص على ذكرها. ولهذا السبب فإننا نجد أن هذا المقال مما يحقق ما نهدف إليه.

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ورد ذكر (الخفاش) كثيراً في الكتب القديمة، فقد جاء وصفه من حيث الشكل، ومن حيث الطيران، ومن حيث توالده وعنايته بِنَسْلِه، والبيئة التي يعيش فيها، وقوة تَحَمُّله.

وفي كتاب «الحيوان» لعمرو بن بحر الجاحظ حديث كثير عن هذا الطائر، ولكنه حديث متناثر، وقع في عدد كبير من الصفحات. ومما ذكره ما يدلّ على أنه لا يفرِّق بين الخفاش والوطواط فهو يقول:

«ألا ترى أن الخفاش والوطواط من الطير، وإن كانا أَمْرطين ليس لهما ريش، ولا زغب، ولا شكير ولا قصب، وهما مشهوران بالحمل والولادة والرضاع، وظهور حجم الآذان، وبكثرة الأسنان».

(الزغب الريش الصغير، والشكير: الريش الصغير بين الريش الطويل، والقصب: نوع من أنواع الريش القصير).

وذكر الجاحظ في موضع آخر أن الريش لا علاقة له بالطيران، فهناك الديك الذي يغطيه الريش تماماً، ولكنه لا يطير في مقابل الوطواط الذي لا ريش له، وهو طائر سريع الطيران.

ومما ذكره الجاحظ عن الخفاش أن الأم تعنى عناية كبرى بصغيرها فيقول: «وبلغ من ضنِّ أنثى الخفافيش بولدها، ومن خوفها عليه، أنها تحمله وتطير به».

وأضاف: وإنه من كان يرى الخفاش طائراً في عداد الطير فإنه يراه شديد الطيران، كثير التقلُّب في الهواء، سريع الحركة.

وفيما يتعلق بأكل هذا الطائر فإن قوته لم يكن إلا الفراش وأشباهه، وهو لا يصطاده إلا عندما يكون طائراً في الهواء، ولقد كانت حركات الخفاش عند اصطياده للفراش حركات تنمُّ عن اللين مع خطف المخطوف، وترفُّق في الصيد. وألحق الجاحظ ذلك بحديث عنوانه: «من أعجايب الخفاش» فقال:

«ومن أعاجيبه أنه لا يطير في ضوء ولا في ظلمة، وهو طائر ضعيف قوي البصر، قليل شعاع العين الفاصل من الناظر، ولذلك فإنَّه لا يظهر في الظلمة لأنها تكون غامرة لضياء بصره، غالبة لشعاع ناظره، ولا يظهر نهاراً لأن بصره يلتمع في شدة بياض النهار».

وهذا هو السبب الذي جعلنا لا نراه إلا في بداية المساء، حيث يضعف النور وتضعف الظلمة معه.

وهذا - أيضاً - هو ما عبّر عنه الجاحظ بقوله:

«فهو لا يبصر ليلاً ولا نهاراً، فلما علم بذلك، واحتاج إلى التكسُّبِ والطُّعم؛ التمس الوقت الذي لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامراً قاهراً، وعالياً غالباً، ولا من الضياء ما يكون مُغْشياً رادعاً، ومفرقاً قامعاً، فالتمس ذلك في وقت غروب الشمس، مع بقية الشفق، لأنه وقت هيج البعوض وارتفاعها، ووقت تمكّن الخفاش من الرؤية».

وأورد الجاحظ بعض الغرائب عن الخفاش، فذكر أن أنثاه قد تلد توأماً، فتحملهما أثناء طيرانها. وإذا وجدت فيهما ثقلاً عاقبت بين الاثنين فتحمل كل واحد منهما مرة.

والأنثى تعض على الفرخ لكي تطير به، ولكنها لا تعضه عضّاً مؤلماً، فهي تعرف حدّة أنيابها. ومن أعاجيب الخفاش أنه إذا غمس نفسه بالماء خرج جافاً لأنه لا ريش يُغَطِّي جسمه، فيطير فوراً على عكس بقية الطيور ذات الريش التي يؤثر الماء على ريشها.

ومن عادات الخفاش أنه يبتعد عن الصحاري والجبال، وأشجار النخيل وغيرها، فيعيش مع الناس مختلطاً معهم في الطرق وهذا ما أشرنا إليه.

ومن عجائبه أنه موصوف بطول العمر، وأنه إذا أَسَنَّ (صار مُسِنّاً) كبر حجمه، وأنه في هذه الحالة يكون صالح البصر، على عكس ما كان عليه في أول حياته.

وفي مزيد من عجائب الخفاش نضيف - أيضاً - ما ذكره الجاحظ. فقد قال إن هذا الطائر له صبر عجيب على الجوع، ومع ذلك فهو قويٌّ جداً إذا قورن بطائر آخر مثل الحمام فهو الأقوى. ولما كانت أنثى الخفاش تحمل ولدها إذا طارت فإنها ترضعه وهو في هذا الوضع كما تفعل الطائرات الحربية في هذه الأيام.

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وهنا نتساءل:

من أين جاء اسم الخفاش؟

ومن أين جاء اسم الوطواط؟

أولاً: فإنه لا خلاف في أن هذين الاسمين إنما هما لطائر واحد، هو الذي تحدّثنا عنه منذ البداية.

وثانياً: الوطواط لفظ معناه الضعيف الجبان وهو يطلق - كذلك - على الرجل، ويجمع على: وطاويط، ويبدو أن الوطواط سُمِّيَ بهذا الاسم لضعفه، وقد ورد في أكثر من مرجع أن الخفاش هو الوطواط، كما استدلوا بالمثل العربي القائل: «هو أبصر ليلاً من الوطواط».

وذكر ابن منظور في كتابه «لسان العرب» شيئاً يَدُلُّ على تسمية الخفاش بهذا الاسم، وذلك أنه قال إن ذلك جاء من كلمة (الخفش) وهو فساد في جفن العين، واحمرار تضيق به العيون من غير وجع.

وأضاف إلى ذلك قوله: «وقد يكون الخفش علة وهو الذي يبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار، ويبصره في يوم غيم، ولا يُبْصِرُهُ في يوم صحو».

«والخفاش: طائر يطير بالليل مُشْتَقٌّ من ذلك، لأنه يَشُقُّ عليه ضوء النهار». وجمع خفاش هو: خفافيش.

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وليس ما ذكرناه من عجائب الخفاش هو ما أوردناه قبل قليل نقلاً عن المراجع العربية، ولكن عجائبه أكثر من ذلك بكثير، ومن ذلك على سبيل المثال:

- دلّت الحفائر التي تمّ العثور عليها في بعض البلدان الأوروبية على أن هذا الطائر مُعْرِقٌ في القدم، إذ ظهر للباحثين أنه كان يعيش في زَمَنٍ سحيق يصل مداه إلى خمسين مليون سنة. في عصر كان يطلق عليه اسم: العصر الأيوسيني.

- تحورت أطراف الخفاش على مدى الزمن الطويل الذي عَبَرَهُ إلى وقتنا الحاضر وبخاصة في أطراف الأجنحة.

- للخفاش أنواع كثيرة، عددها مذهل إذا قيس بغيره من الثدييات، فقد ذُكر أن عدد هذه الأنواع قد يصل إلى ألف نوع مختلف بعضها عن بعض، وهذا عدد كبير، ولا يمكن للعلماء ذكره دون دليل، ودون بحث دائم عن حقائق هذا الطائر.

- للخفافيش نوعان، أحدهما كبير الحجم لا يعيش في منطقتنا لأنه إنما يتغذَّى على الثمار، ولذا فإنه يبحث عن الأماكن التي تكثر فيها الزراعات. أما النوع الثاني فهو ذو الحجم الصغير، وهو يَتَغَذَّى على الحشرات، وهذا النوع هو الذي يتواجد عندنا في الماضي، وإن كنا لا نلحظه في الوقت الحاضر.

- كل نوع من هذين النوعين يبدأ حركته عند الغروب أو وقت الفجر عند بدء انتشار النور وذلك للأسباب المتعلقة بالرؤية لديهما.

- وللخفاش فائدة تعود على البيئة التي نراه فيها، فهو يقضي على الحشرات وبخاصة ما يطير في الجو منها. وهو يفرز سماداً صالحاً للأشجار، وهذا الأخير هو ما يفرزه الخفاش الكبير الذي يقتات على الفواكه.

- تعيش الخفافيش في جماعات كبيرة يصعب عدُّها لكثرتها. وهي تعيش في الشقوق أو بين أغصان الأشجار. وفي أحيان كثيرة تتدلّى وقت نومها من أي غصن تختاره فتمسك ذلك الغصن برجليها، وتجعل رأسها إلى الأسفل. وهي ترتاح إلى هذا الوضع، ولها فيه مصورات كثيرة.

- ومن غرائب الخفافيش ما ذكر عن نوع منها صغير الحجم جداً يعيش في موقع من المواقع الإفريقية، قد بلغ من صغر حجمه أن وزنه يعادل سبعين ومائة جرام، ومع ذلك فهو أكول نَهِم، يبلغ مقدار ما يلتهم من الفواكه الطازجة ما يصل إلى نصف كيلو جرام.

- خَلْقُ الخفاش - وسبحان الخالق - مختلف عن بقية الطيور اختلافاً شديداً، فهو جلد بلا ريش ويتكون جناحه من طبقتين من الجلد مسندتين بعظام اليدين، وله ذيل قد يكون طويلاً عند بعض الأنواع أو قصيراً عند أنواع أخرى.

- الحديث عن وصف الخفاش، وكيفية تدبيره لحياته حديث طويل. فهناك ذكر لما يغطي جلده، وهذا يطلق عليه أنه الفراء لشبهه به. ولونه رمادي على الأغلب.

ومما يذكر عن سرعة طيرانه أنه يطير بسرعة مائة كيلو متر في الساعة الواحدة.

يختلف شكل العين عند الخفافيش من حيث الحجم، ولكن ذلك لا يقدم أو يؤخر في قوة الإبصار أو ضعفه، والخفاش - على كل حال - يعتمد في اصطياد فريسته على إطلاق الصوت وارتداده للاستدلال على صيده.

وللخفافيش نظام حياة أقرب إلى التعقيد منه إلى البساطة، ولذلك فإن عالمها عالم شبه مجهول على الرغم من الدراسات المتعددة التي جرت من أجل استكشاف كل شيء عنهما.

ومما عُرف أن الخفاش - إضافة إلى أنه من مفترسي الحشرات - فإنه مصَّاص للفاكهة إذا كان من أحجام الخفافيش العادية، ولكن النوع الكبير منها يمتص الدماء ويأكل اللحوم.

وانطلاقاً مما ذكرناه حول صعوبة الحصول على المعلومات الكاملة عن هذه الفئة من الطيور، فإن هناك بعض المعلومات مما تم التوصل إليه، ولكنها معلومات طفيفة، ولا شك في أن ما تم الحصول عليه منها - على قِلَّتِهِ - مفيد بالنظر إلى غموض حياة الخفافيش، وصعوبة البحث في شؤونها.

وأهم ما ورد من ذلك ما يلي:

- أن الذكر منها يُعْنَى بأنثاه عناية تامة، ويعينها على أداء مهامِّها تجاه صغارها.

- ليس للخفافيش نظام واضح معروف للنطق، بل هي تتفاهم مع بعضها، وفق طرق معقدة غير متاحٍ لنا إدراكها.

- تمتلك هذه الطيور أجنحة قصيرة، ولكنها قوية. ومن حيث القِصَرِ فهي تختلف عن طائر الخطاف الذي يمتاز بطول جناحيه.

- بيانات الإخصاب والتوالد بالنسبة للخفافيش بيانات مجهولة، وذلك لكثرة التنوع من سرب إلى آخر من أسرابها. وحتى طرق الولادة فهي طرق غير ميسَّرة، ومركَّبة، ولكن الأم تجد لها الحلول الملائمة في وقتها.

- يعيش الخفاش حياة ملؤها الجد في البحث عن الطعام، والمحافظة على الجنس، وتستمر حياته ما بين عشر سنوات وعشرين سنة، وهناك نوع آخر ثبت أن حياته قد تطول حتى تصل إلى إثنتين وثلاثين سنة.

ولكن هذا الذي مرّ بنا يؤدي إلى معلومة غير مريحة عن هذا الجنس، فقد ثبت علمياً وإحصائياً أنه في طريقه إلى الانقراض، وأن أعداده تتناقص بشكل مذهل، فبعد أن كانت هناك الملايين منه في كافة أنحاء العالم صار العدد الكُلِّي ضئيلاً للغاية، وهو مع ذلك في تناقص مستمر.

ونحن اليوم نلاحظ انقطاع الخفافيش عنّا في الكويت، فما عادت تلك الأعداد الكبيرة منها تجتاح الطرق هنا، وما عاد الأولاد يتقافزون أمامها أملاً في صيد واحدٍ منها، إنه الانقراض.

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وننتقل الآن إلى خطوة أخرى، نتبين من خلالها مدى استغلال الأدب لطائر الخفاش، ومدى ذكره في بعض ما جاءنا من كتابات. وسوف تكون لنا هنا وقفة قصيرة نقدم فيها نموذجاً هو هذا:

من يتتبَّع شعر أمير الشعراء أحمد شوقي فإنه سوف يجد في ديوانه عدة قصائد تصلح لتربية الصغار وتهذيبهم. والواقع أن هذا الشاعر قد ألمَّ في هذا الديوان بموضوعات مختلفة في السياسة والتاريخ والمجتمع والغزل. ولكنه إضافة إلى كل ذلك اهتم بما ينفع الصغار أثناء نشأتهم وفي خلال دراستهم في مدارسهم.

ينقسم عِنْدَهُ هذا النوع من الشعر إلى قسمين، أحدهما: (الحكايات) وهي مجموعة من الشعر القصصي كنا أثناء الدراسة نعرفه باسم: المحفوظات، نقرأه ونحفظه، ونهتم بكل مقطوعة من المقطوعات التي تردنا منه عن طريق مدرسينا الأفاضل، وكنّا نُعْنَى بالحكاية فلا ننسى أحداثها، كما لا نَنْسى ما تدلّنا عليه من أمور الحياة المختلفة.

أما القسم الثاني فجاء في أعقاب الحكايات تحت عنوان: «ديوان الأطفال» وما جاء فيه من المقطوعات مما يساير فهم الصغار، وبأسلوبه يكفل الشاعر مقدرتهم على الاستيعاب، وإدراك معاني الألفاظ، ثم المعاني العامة لكل مقطوعة على حدة. وليس في هذا النوع حكاية، ولكن كل ما فيه إنما يعتمد على الوصف، فالشاعر يتحدّث عن المدرسة وصفاً، وعن الوطن وصفاً، وعن الأم كذلك، وإن صادف في مقطوعة من المقطوعات ما يدل على حكمة مرتجاة ينبغي أن يدركها الطفل الصغير، فإنها تأتي بصورة عارضة وسريعة بحيث يتم إدراكها ويسهل للطفل التَّمَثُّل بما ورد فيها.

ها هو أحمد شوقي يتحدث في القسم الثاني عن ضرورة الرفق بالحيوان، وعن الاهتمام به من حيث إنه من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه لنا لكي تنفعنا في أمور كثيرة كلٌّ بحسب ما خَلَقَهُ الله له.

ولا أزال أذكر هذه الأبيات التي ترددت في كافة جنبات الفصول المدرسية أثناء الصغر، وكنا نحفظها باستمرار. يقول الشاعر:

الحيوانُ خَلْقُ له عليكَ حَقُّ

سخَّره الله لَكَا وللعِبَادِ قَبْلَكَا

حمولة الأثقال ومرضع الأطفال

ومطعم الجماعهْ وخادم الزراعهْ

من حقه أن يُرْفَقَا به وأَلاَّ يُرهَقَا

هذه هي منافع الحيوانات بصورة عامة فهو يفيد في نقل الحمولات، وفي الحقول، ويفيد من حيث حصولنا على الألبان من الأغنام والأبقار، ولذا فإن من الواجب علينا ألا نرهقه في الأعمال وأن نتكفّل برعايته والعناية به، ولذا فإنَّه:

إن كَلَّ دَعْهُ يستَرِحْ وداوِهِ إذا جُرِحْ

ولا يَجُعْ في دارِكا أو يَظْمَ في جواركا

وكل ذلك ينبغي عليك أن تقوم به للحيوان، لأنه:

بَهِيْمَةٌ مسكينُ يَشْكُو فلا يُبينُ

لسانه مقطوعُ وماله دموعُ

هذا نموذج لما ورد في القسم الخاص في ديوان أحمد شوقي تحت عنوان: «ديوان الأطفال»، وفي هذا القسم أعداد كثيرة من المقطوعات الشعرية السهلة التناول التي يستطيع الطفل أن يقرأها ويعرف معانيها، ويحفظها حفظاً تاماً. ومن الموضوعات التي وردت في هذا القسم من الشوقيات ما جاءت تحت عنوان: الأم، والمدرسة، والنظافة، والخبرة، وغير ذلك من الموضوعات.

وعند العودة إلى القسم الأول وهو الخاص بالحكايات، فإننا نلاحظ لأوَّل وهلة أمراً له صلة بما نحن بصدد الكتابة عنه في مقالنا هذا، ويتصل ذلك بالحديث عن الخفاش.

وأراد أحمد شوقي أن يكتب أبياتاً من شعر يتم له من خلاله الحديث عن طائر (الخفَّاش)، وقد هداه تفكيره إلى أمر له علاقة بهذا الطائر، فنحن لو عدنا إلى بداية مقالنا هذا لوجدنا أن الخفّاش من آكلي الفراش أو الفراشات الطائرة، يسعى إلى التقاطها أثناء طيرانه. ومن أجل ذلك جاءت الأبيات التي صنعها أمير الشعراء بعنوان: حكاية الخفّاش وملكة الفراش. فما هي هذه الحكاية؟

إنها حوار بين الطائر والفراشة التي هي كما قال عنها الشاعر: ملكة الفراش. فلقد مرت بالطائر وهو يحوم، وهي محاطة بجموع من نوعها تسعى إلى النور كما هي طباعها. وعندما رأت الخفّاش مالت إليه ضاحكة وقالت له أنت عاشق الظلام لا تخرج من مكمنك إلا فيه. وأنت لم تغرم بشيء يُستحق ذلك، بل لقد نزلت بقيمة الغرام لما فعلت.

وإضافة إلى ما قالته إنها طلبت منه أن يصف ظلام الليل فرد عليها:

قال: سألِت فيه أصدقَ واصِفِيهِ

هو الصديق الوافي الكامل الأوصافِ

جواره أمانُ وسِرُّهُ كِتْمَأنُ

وطرفه كليلُ إذا هفا الخليلُ

يحنو على العُشَّاقِ يَسْمَعُ للمشتاق

وجملة المقالِ هو الحبيب الغالي

ثم دخلت ملكة الفراش في حوار مع الخفّاش وقالت له أنت تمدح الليل الدامس الظلام، وهو لا يقارن بالنور الذي أبحث عنه، وأفتخر بوجودي في سناه، وأعتز به أمام أترابي.

وانفعل الخفاش بسبب ما قالته، وقال لها: أنت مغرورة، ومن العبث حوار المغرور فاذهبي إلى هلاكك.

ولكن فخرها بنفسها، واعتزازها بما تفضله في حياتها من الرغبة في الضياء والخوض فيه لم يكونا سبباً في نجاتها مما يُحْدِقُ بها من أخطار، ولقد كان آخر ما قاله لها الخفّاش:

فاعطني قفاكِ وامضي إلى الهلاكِ

ولكنها لم تلبث أن عَادَتْ إليه باكية شاكية بعد أن غادرته شامته ساخرة، وكان ختام أبيات أمير الشعراء، ونهاية حكايته هكذا:

وبعد ساعة مضت من الزمان فانقضت

مَرَّتْ على الخُفَّاشِ مليكةُ الفراشِ

ناقصة الأعضَاءِ تشكو من العَيَاءِ

فجاءها مُنْهَمِكَا يُضْحِكُهُ منها البُكا

قال: ألم أقل لك؟ هلكت أو لم تهلكي

ربَّ صديق عبدِ أبيض وجه الوُدِّ

يفديك كالرئيس بالنفس والنفيس

وصاحب كالنور في الحسن والظهور

مُعْتَكَرُ الفُؤادِ مُضَيِّعُ الودادِ

حِبَالُهُ أشْراكُ وَقُرْبُهُ هلاك

هذه هي الحكمة التي نخرج بها بعد قراءة الأبيات إلى نهايتها، فهي تحثّ على احترام الصداقة والصديق وعلى حسن الظن بالناس، وعدم الكبرياء والسخرية بأحد، فالإنسان يكون سعيداً بتبادله الود مع الناس، ورغبته في التعايش معهم دون أن يحسَّ بأنه أعلى منهم درجة.

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بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما أردنا أن نذكره عن موضوع الخُفّاش أو الوطواط، أو ما كنّا نسمّيه في الكويت: سوير الليل، عسى أن يكون فيما تقدَّم فائدة.

