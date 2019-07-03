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توقعت ادارة الارصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني ان تشهد البلاد رياحاً نشطة خلال الايام المقبلة تتراوح سرعتها بين 55 وأكثر من 60 كيلومتراً في الساعة تكون مثيرة للغبار وتنخفض معها الرؤية الأفقية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في ادارة الارصاد ضرار العلي لـ«كونا» امس: ان خرائط الطقس والنماذج العددية التابعة للطيران المدني تظهر تأثر البلاد خلال الايام المقبلة بنشاط الرياح الشمالية الغربية والمتوقع ان تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار قد تنخفض معها الرؤية الافقية لاقل من 1000 متر خصوصا على المناطق المكشوفة.

وأضاف العلي انه من المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال 72 ساعة القادمة ما بين 44 و48 درجة مئوية والصغرى ما بين 30 و34 درجة مئوية ليكون الطقس بصفة عامة حارا الى شديد الحرارة نهارا وحارا نسبيا خلال ساعات الليل. ودعا مرتادي البحر الى توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 أقدام كذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة «السافي».

وأوضح انه على المواطنين والمقيمين متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي «kuwaitmet» والموقع الخاص بادارة الارصاد الجوية.

