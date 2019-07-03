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شهدت مبيعات الخضار والفواكه ارتفاعا بنسبة 20 % في إيطاليا الأسبوع الماضي بسبب موجة الحر التي تشهدها أوروبا، وذلك وفقا لبيان صادر عن نقابة «كولديريتي» كبرى النقابات الزراعية في البلاد.

البيان كشف أن ارتفاع درجات الحرارة دفع المستهلكين إلى تغيير عاداتهم الغذائية واختيار مأكولات طازجة وصحية، وأضاف البيان: «أسهمت الأحوال المناخية في تعزيز إنتاج الفواكه شديدة الحلاوة».

فيما تأثرت بعض المحاصيل بشدة بهذا القيظ في سهل بو، مثل البطيخ والفليفلة، مع خسائر تراوحت بين 10 و30 % وفقا لـ «كولديريتي» التي كشفت أن بعض المزارعين اضطروا إلى اللجوء إلى الري المكثف لإنقاذ بعض المحاصيل، مثل الذرة والصويا والطماطم، كما تراجع إنتاج الحليب عند بعض أنواع البقر بنسبة 10 % بسبب الإجهاد الذي لحق بالحيوانات من شدة الحر.

وشهدت أوروبا الأسبوع الماضي موجة حر غير مسبوقة لشهر يونيو وتخطت درجات الحرارة في إيطاليا الـ40 درجة مئوية.

