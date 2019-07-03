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عثرت الشرطة البريطانية الاثنين الماضي داخل حديقة في لندن على جثة رجل يعتقد انه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، وهي في طريقها الى مطار هيثرو.

وقالت شرطة العاصمة لندن انه تم استدعاؤها الى منزل في كلافام بجنوب لندن، الاحد الماضي بعد العثور على الجثة ومن المقرر اجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

واضافت في بيان «تعتقد الشرطة في هذه المرحلة ان الرجل كان يسافر خلسة، وسقط من جهاز الهبوط «صندوق العجلات» لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها الى مطار هيثرو».

وتابعت «تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار».

