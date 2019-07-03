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بومباي - أ. ف. ب: لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً مصرعهم في بومباي فجر أمس الثلاثاء في انهيار جدار جراء أمطار موسمية غزيرة هطلت على العاصمة المالية للهند، بحسب حصيلة رسمية جديدة.

وسقط السياج قرابة الساعة الثانية فجراً في حي فقير ما أدى أيضاً إلى إصابة العشرات بجروح، فيما حاولت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين بين الحطام.

وقال شاهد عيان كان في المكان لقناة «ان دي تي في» إنه انتشل فتاةً تبلغ من العمر 10 سنوات كانت محاصرة بين الحطام. وأضاف «كانت ترجونا أن نعطيها ماء. وعناصر الإطفاء يفعلون ما بوسعهم لإنقاذها».

وقعت المأساة في الوقت الذي شهدت فيه المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى توقف الحركة فيها بصورة شبه تامة.

وأعلنت السلطات أمس يوم عطلة رسمية في المدينة ونصحت سكانها بالبقاء في منازلهم. وتم إغلاق المدارس والجامعات في بومباي.

