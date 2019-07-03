علي عثمان علي أبوقماز، 77 عاماً، شيع، الرجال: غرب مشرف، ق3، ش315، م16، ت: 99662640، النساء: النزهة، ق1، شارع الثعالبي، ج15، م13

سلمان راشد سعيد العقروقة، 58 عاماً، شيع، الرجال: بيان، ق6، ش5، ج2، م22، ت: 69997901 - 99994678، النساء: الفنيطيس، ق5، ش504، م87، ت: 97757759

سعاد رمضان محمد الخليفة، زوجة عبدالكريم سلمان إبراهيم، 61 عاماً، شيعت، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، ت: 60090690، النساء: الجابرية، ق9، ش22، م95، ت: 66648333

رقية سالم براك الصواغ، 52 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: جابر العلي، ق7، ش25، م3، ت: 99057788، النساء: العدان، ق2، ش63، م1

ضويحي بدر بن رميح، 62 عاماً، شيع، الرجال: خلف صناعية الجهراء، ت: 51727378، النساء: سعد العبدالله، ق8، ش859، م57، ت: 99992532

إنا لله وإنا إليه راجعون