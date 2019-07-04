آخر النهار

أعلن المخرج القطري خليفة المري أنه سيبدأ في الاستعدادات لتصوير فيلمه الروائي الجديد «عليّان»، حيث ستُقام تجارب الأداء للممثلين خلال شهريّ يوليو وأغسطس، أما التصوير فسيكون خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح المري أن مؤسسة الدوحة للأفلام أعلنت عن انطلاق تجارب الأداء لاختيار الممثلين المشاركين في العمل الذي سيكون باللهجة القطرية، لافتاً إلى أن «حمد» هي الشخصية الرئيسة في الفيلم وهو الطفل الذي يبدأ بكونه خجولاً بعض الشيء، لكنه يتحوّل إلى شخصية أقوى من أجل إنقاذ صديقه والفيلم نجح في الحصول على دعم من صندوق الفيلم القطري ضمن منح الخريف 2017، وهو الصندوق المخصّص لدعم المواهب السينمائيّة القطرية ومساعدتهم على إنتاج أفلامهم. حيث اختارت لجنة متخصصة من الخبراء فيلمه بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع أفلام قصيرة بالإضافة إلى دعم مادي وفنّي في مرحلة التطوير يتضمن تقديم التوجيه والمعدّات ومرافق الإنتاج المتوفّرة في مؤسسة الدوحة للأفلام.

وفي سياق آخر، قال المري إن صندوق الفيلم القطري يعد واحداً من أهم ركائز السينما القطرية، حيث إنه يوفّر الدعم المادي والتقني لصنّاع الأفلام المحليين من أجل إنتاج أفلام تدفع بالحركة السينمائية المحليّة، مشيراً إلى أن السينما القطرية أصبح لها حضور مميّز في أقوى المهرجانات العالميّة، وتلك المشاركة تعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر في تعزيز المشهد السينمائي، وأصبحت الأفلام القطرية متواجدة في أعرق المهرجانات السينمائيّة، مثل مهرجان كان السينمائي الذي يتمتع بطبيعة خاصّة تختلف عن باقي المهرجانات الأخرى، ألا وهي دعم الأصوات السينمائية، وعندما يتواجد صنّاع الأفلام القطريون على قائمة المشاركين في هذا المحفل الدولي يمنح لهم فرصة كبيرة للاحتكاك بالخبرات السينمائية العالمية المهمّة.

وأضاف قائلاً: السينما هي أفضل وسيلة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع باعتبارها «القوة الناعمة» لمعالجة القضايا، وعلى المخرج ألا يقوم بتقديم أفلام توعويّة، بل عليه رصد الواقع بينما يستقبل المشاهد الفكرة، ويحللها من خلال رؤيته الخاصّة، ويقيّم القضية المطروحة وفقاً لما يتماشى مع أفكاره ومُعتقداته.

