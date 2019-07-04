آخر النهار

تواصل المذيعة بيبي الخضري تقديم برنامج « الباب المفتوح» عبر موقع «القبس الالكتروني» حيث يرصد البرنامج هموم وقضايا الناس، وينقل أصواتهم ليضعها أمام الجهات المسؤولة كما يتطرق الى هموم المناطق ومشكلات الخدمات وكل شيء يمس المواطن بشكل مباشر او غير مباشر .

كما تطل ايضا عبر نشرة الاخبار اليومية من خلال ستديو مجهز بكل الوسائل التقنية الحديثة ويشاركها في التقديم المذيع عبدالله سالم وتلخص النشرة احداث الكويت والعالم بعيداً عن الرتابة المعتادة في نشرات الاخبار والتركيز على الاحداث المحلية والسياسية والاقتصادية بالاضافة الى الاخبار العربية والعالمية وتضم النشرة فريقاً مختصاً لاختيار الاخبار والموضوعات.

