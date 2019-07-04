آخر النهار

انطلقت بالأمس فعاليات المهرجان العربي لمسرح الطفل، في دورته السابعة، والذي يأتي عامراً بعدد من العروض المسرحية المحلية والخليجية وكم من الأنشطة والفعاليات.. من بينها ورش فنية متخصصة، في عدد من الحرفيات. ومنذ اللحظة الأولى تأتي الدعوة الى ضرورة خلق نسق أو سياق عام لتسويق وترويج هذا المهرجان والعرس المسرحي، بحيث تزدحم صالة مسرح الدسمة بجمهور مسرح الطفل، من الأطفال وذويهم، في علاقة ترسخ تقديم نماذج مختلفة وإضافية لعروض مسرح الطفل.

إن عملية التسويق والترويج، تبدو من المهمات التي يفترض أن تلتفت اليها قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لأننا أمام كم من الأنشطة والفعاليات، التي تظل بلا جمهور.. في الوقت الذي تكتظ به فعاليات أخرى.

ونحن هنا لا نبخس الجهود المبذولة فى المجال الإعلامي، ولكن هناك حراكاً إضافياً يعمل على الوصول الى جميع الشرائح بالذات الأطفال، خصوصاً، أن المهرجان يتجه له ولبلوغ ذلك الهدف علينا أن نتجاوز الصيغ التقليدية في الترويج والتسويق.

مرة أخرى المهرجان العربي لمسرح الطفل رغم تألقه..إلا أنه يظل بأمس الحاجة إلى إقبال أكبر لا يتم إلا عبر التسويق الإضافي.

وعلى المحبة نلتقي

