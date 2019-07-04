آخر النهار

>نال الفنان حسن البلام درجة الماجستير من كلية الآداب، قسم الدراسات المسرحية في جامعة الإسكندرية، مع التوصية الشرفية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات المصرية والعربية.

بدوره، عبّر البلام عن شكره وامتنانه للاساتذة في لجنة المناقشة، المشرفة د. رانيا فتح الله، ورئيس قسم الدراسات المسرحية في جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد صقر والفنان د. أشرف زكي.

وكان موضوع الرسالة التي ناقشها البلام في الماجستير بعنوان «تشخيص، الرجال لأدوار النساء في المسرح الكويتي، عبدالعزيز النمش وعبدالناصر درويش نموذجاً».

وعلى صعيد متصل شرع الفنان البلام بالتحضير لنيل درجة الدكتوراه، حيث سيشرع بمناقشة الامر مع عدد من الاساتذة المتخصصين لاختيار العناوين الخاصة بالرسالة .