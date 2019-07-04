مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الموازنات التي تقدمت بها بعض الجهات العامة في الدولة دفعت بالتقديرات الأولية للموازنة إلى نحو 30 مليار دينار، لافتة إلى أن جهود الإصلاح المالي وفرت أكثر من ملياري دينار من المصروفات بدءاً من موازنة السنة المالية 2015/2016.

وأضافت المصادر أن نهج الإصلاح الذي تبنته الدولة تضمن الحد من إنشاء مؤسسات حكومية وهيئات عامة جديدة، مع التوجه إلى دمج الجهات العامة ذات الاختصاصات المتشابهة أو المتداخلة، مع الحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه.

ولفتت إلى أن الإنقاق العام هو المحرك الأساس لمجمل النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك من خلال قنواته المختلفة وأهمها الأجور والمرتبات وما في حكمها، التي تجاوزت مخصصاتها في موازنة السنة المالية 2019/2020 نحو 12 مليار دينار، أي 54 % من إجمالي المصروفات ، وبنسبة نمو بلغت 5 %، بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية الماضية، مؤكدة أن هذا النمو جاء بسبب التزايد المطرد في تعيين الخريجين، فضلاً عن زايدة العلاوات وملحقات الرواتب، ما يمثل تحدياً للمالية العامة، بل ويزيد من تفاقم العجز، خصوصاً في ظل استمرار ضعف وتقلب الإيرادات النفطية.

وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي يمثل الدور التنموي المحوري للإنفاق العام، حيث يضمن نمو وتنشيط عجلة الإنتاج، كما تشكل منافعه قيمة مضافة حقيقية ذات آثار إيجابية مباشرة على معدل النمو الاقتصادي الكلي، لافتة إلى أن مخصصاته في ميزانية السنة المالية 2019/2020 بلغت 3.8 مليارات دينار، بما يمثل 17 % من إجمالي المصروفات، مؤكدة أن هذا الإنفاق يدعم نشاط القطاع غير النفطي، بما يسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عدد من مشاريع الخطة الإنمائية، مشددة على دور الإدارة المالية في تعزيز آلية تمويل المشروعات عبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

