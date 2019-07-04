مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 34?6 نقطة ليبلغ مستوى 5918?2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?59 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 168?9 مليون سهم تمت من خلال 7354 صفقة نقدية بقيمة 48?6 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2?9 نقطة ليصل إلى مستوى 4764?1 نقطة بنسبة 0?06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 68?4 مليون سهم تمت عبر 2965 صفقة نقدية بقيمة 6?3 ملايين دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 52?8 نقطة ليصل إلى مستوى 6505?8 نقاط بنسبة ارتفاع 0?82 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 100?4 مليون سهم تمت عبر 4389 صفقة بقيمة 42?3 مليون دينار (نحو 143?8 مليون دولار).وكانت شركات (قيوين أ) و(الراي) و(المصالح ع) و(المدن) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(صناعات) و(خليج ب) و(الدولي) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (اكتتاب) و(تمدين ع) و(السورية) و(مراكز) و(منازل) الأكثر انخفاضا.

