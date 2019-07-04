مال وأعمال

فيينا - «كونا»: أشاد وزيران من وزراء النفط بنتائج الاجتماعات المشتركة التي جرت في فيينا بين الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول من خارجها لاسيما ما يتعلق بمواصلة تقليص المعروض من النفط في السوق وإقامة تعاون طويل الأمد على المدى البعيد. حيث قال وزير النفط السعودي خالد الفالح في تصريح لـ (كونا) عقب الانتهاء من الاجتماع الوزاري السادس من نوعه بين منتجين من داخل وخارج (أوبك) إن مسودة الميثاق الخاص بالتعاون بين المنتجين تكتسب أهمية بالغة خاصة انها تجمع 24 دولة منتجة للنفط من مختلف دول العالم بهدف ضمان استمرارية التعاون بين المنتجين على المدى البعيد.

وأضاف الفالح ان الجانبين حققا منذ بدء التعاون بينهما قبل ثلاث سنوات نتائج مثمرة انعكست ايجابا على سوق النفط العالمية من ناحية ضمان استقرار السوق ومنع تقلبات الاسعار. وأشار الى ان وزراء النفط في الدول المنتجة تبنوا في فيينا بالاجماع ميثاق تعاون على المدى الطويل وبما يعزز استقرار السوق ويمنع تدهور الاسعار موضحا ان الميثاق مكمل لجهود التعاون التي تقوم بها (أوبك) ومعربا عن اعتقاده القوي بأن الميثاق سيعطي قوة أكبر ودعما للاسواق ومثمنا في الوقت ذاته الدور الذي لعبته روسيا وباقي المنتجين المستقلين للتوصل الى هذا الاتفاق. وأعرب الفالح عن اعتقاده بأن الميثاق الذي تم الاعلان عنه في الاجتماع السادس للمنتجين من داخل وخارج (أوبك) سيقوي عمل المنظمة ويعزز من مكانتها وقوتها في اسواق النفط العالمية وبما يساهم في استقرار السوق وخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

من ناحيته اعتبر وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في تصريح مماثل لـ (كونا) ان مسودة التعاون المشترك بين المنتجين تؤسس لمرحلة تضامن أوسع بين المنتجين للنفط ضمانا لاستقرار السوق والحيلولة دون تذبذبات في أسعار النفط وعوامل السوق من العرض والطلب. واكد الغضبان اهمية تعاون عشر دول مستقلة ومنتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا مع (أوبك) للمساعدة على تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية ومنع حدوث اي تذبذب في الاسعار قد يلحق الضرر بالمنتجين او المستهلكين.

