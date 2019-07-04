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وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة «بالفي» PAL-V الهولندية لتصنيع السيارات الطائرة، حيث ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بتقديم خدمات الصيانة على هذا النوع من السيارات الطائرة في منطقة الخليج والشرق الاوسط، وقد حضر حفل التوقيع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، وسفير مملكة هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. كامل العوضي، ومدير مركز الأعمال الاقليمي في دبي م. عبدالله العنزي ونائب الرئيس التنفيذي في شركة «بالفي» PAL-V بالشرق الاوسط م. خليل ملاعب.

وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من جانب الخطوط الجوية الكويتية مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عبدالحليم زيدان، ومن جانب شركة «بالفي» «PAL-V» الرئيس التنفيذي روبرت دينجيمانس.

وعلى هامش التوقيع، عبّر سفير مملكة هولندا لدى دولة الكويت فرانس بوتايت عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة (بالفي) (PAL-V) الهولندية لتصنيع السيارات الطائرة، معرباً عن أمله بأن تتكلل الاتفاقية بالنجاح الكامل بما يعود بالمصلحة على الطرفين، مضيفاً أن تلك الاتفاقية تعمل على تقوية روابط الصلة في العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ومملكة هولندا على جميع المستويات الإقتصادية والسياسية وغيرها، معرباً عن أمله بأن يستمر هذا التعاون البنّاء بالنجاح المشترك، مشيداً بالخطوط الجوية الكويتية وتاريخها في الصيانة والسلامة.

وتقدم بوتايت بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم والرئيس التنفيذي م. كامل العوضي، وذلك لما أبدوه من تعاون وأريحية في اتمام عملية توقيع الاتفاقية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي م. كامل العوضي: «في إطار سعيها لتقديم خدماتها المتنوعة لعملائها الكرام، يسر الخطوط الجوية الكويتية أن توقع مذكرة تفاهم مع شركة(بالفي) (PAL-V) لتصنيع السيارات الطائرة احدى الشركات الرائدة في هذا المجال، وسعدنا بتواجد سفير مملكة هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت والوفد المرافق له والذي حضر حفل توقيع المذكرة ، حيث أن هذا الاتفاق يعد مهم جداً للخطوط الجوية الكويتية في تقديم خدماتها لصيانة تلك السيارات الطائرة في منطقة الخليج والشرق الاوسط، الامر الذي يبرز دور الخطوط الجوية الكويتية في أعمال صيانة الطائرات لما تمتلكه من كوادر هندسية وفنية وادارية من ذوي الخبرة المهنية العالية في مجال صيانة الطائرات ومعدات حديثة ومتطورة تواكب كل ما يخص قطاع الطيران والنقل الجوي».

وأضاف العوضي: «يأتي ذلك ضمن سعي الخطوط الجوية الكويتية لتوسيع خدمات الصيانة المقدمة من قبلها للشركات سواء المحلية أو العالمية، حيث أن الشركة لديها الخبرة الطويلة والممتدة في صيانة الطائرات وللسمعة الممتازة التي اكتسبتها في هذا المجال على مدار التاريخ، وذلك يثبت أيضاً أن الخطوط الجوية الكويتية تسير نحو الطريق الصحيح في تقديم خدمات مميزة لعملائها الكرام».

واختتم العوضي تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على شركة «PAL-V» «بالفي» وذلك لتعاونهم الملموس وجهودهم المبذولة في اجراءات اتمام الاتفاقية، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في العمل مع الخطوط الجوية الكويتية وأن تتكلل الاتفاقية بالنجاح بما يعود بالمصلحة العامة على جميع الجهات وعلى دولة الكويت الحبيبة، كما تقدم العوضي بالشكر لسفير مملكة هولندا فرانس بوتايت لحضور الاجتماع والعمل على تذليل كافة العقبات بشأن تسهيل اجراءات اتمام الاتفاقية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بالفي» PAL-V روبرت دينجيمانس: «سررنا اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة PAL-V والخطوط الجوية الكويتية، ونحن على ثقة تامة بأن تلك الاتفاقية ستعد تاريخية في مجال الطيران حيث ستكون بداية تعاون على المدى البعيد بين الشركتين، كما نتطلع إلى المضي قدماً في وضع الخطوات التالية من الاتفاقية».

وتقدم دينجيمانس بأحر التهاني للمسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم والرئيس التنفيذي م. كامل العوضي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في تقدم الطائر الازرق.

هذا وسيتم طرح السيارة الطائرة في الاسواق عام 2021، ومن ميزات هذه السيارة الطائرة أنها يمكن تحويلها إلى طائرة عند الطلب، وعادة ما يتم استخدام هذا النوع من السيارات الطائرة من قبل قطاعات الحكومية مثل السلك العسكري والحرس الوطني والاطفاء والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية بالاضافة إلى القطاع الخاص.

وبالنسبة لمواصفات الطائرة فهي تحتوي على مقعدين وتصل سرعتها إلى 170 كم/ساعة ويعد استهلاكها للوقود جيد للغاية حيث أنها تستخدم ذات الوقود الذي يستخدم للطائرات العادية، وتحتاج الطائرة للإقلاع إلى مسافة تصل إلى 180 متر وفي حالة الهبوط تحتاج إلى 30 متراً فقط، ويمكن أن تتم عملية الإقلاع عبر الطرق المعبدة (الارض الصلبة)، وبإمكان السيارة الطائرة أن تحلّق على ارتفاع يصل 10 آلاف قدم.

