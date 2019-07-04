مال وأعمال

نفذت هيئة أسواق المال برنامج ورش العمل التوعوية الخاص بـ (المتطلبات الرقابية الخاصة بالبيانات المالية للشركات المدرجة «غير المرخص لها») وذلك يومي الأثنين و الثلاثاء 1 2 يوليو 2019، و بواقع ورشتي عمل يومياً خصصت للشركات المدرجة (غير المرخص لها) و من خلال توجيه دعوات خاصة لهم.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الورش التوعوية تم تقديمها من قبل إدارة الرقابة المكتبية لدى الهيئة ممثلةً بكلٍ من: عبدالله خالد التركيت - مدير دائرة الرقابة على الشركات المدرجة ، سارة حازم العيسى - محلل مالي رئيس، عبداللطيف جاسم العدواني - محلل مالي رئيس، يوسف حسين حسين - محلل مالي رئيس، و أحمد صلاح الناصر - باحث إداري أول.

هذا، وقد تناولت ورش عمل البرنامج أهداف دائرة الرقابة على الشركات المدرجة التابعة لإدارة الرقابة المكتبية بالهيئة، ومن ثم تم استعراض التزامات الشركة بالقواعد والمعايير المعتمدة ابتداءً من المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر الخاص بتقديم البيانات المالية، و إعداد البيانات المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية، لتنتقل لشرح الالتزام بالمحلق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر الخاص بتقييم الأصول العقارية، ومن ثم إلى التزام الشركة بالإفصاحات المذكورة بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية (الإفصاح والشفافية).

واختتمت الورشة بشرح نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ XBRL «نظام إفصاح iFsah»، والذي نال حيزاً واسعاً من الشرح والنقاش.

