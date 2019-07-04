مال وأعمال

«رويترز»: لامست أسعار الذهب ذروتها في أسبوع ، مدفوعة بإقبال على الملاذات الآمنة مع انحسار الآمال في حل سريع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين تعمقت المخاوف من نمو اقتصادي ضعيف في ظل نزاع تجاري محتمل مع أوروبا.

كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 في المئة إلى 1425.64 دولارا للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن 1435.99 دولارا، ذروته منذ 25 يونيو.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.5 في المئة إلى 1429.30 دولارا للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل في فيليب فيوتشرز إن استمرار ضعف بيانات التصنيع العالية والحماية التجارية الأميركية يدعما على ما يبدو إغراء الذهب للمستثمرين العازفين عن الأصول عالية المخاطر.

