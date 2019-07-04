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أعلنت مؤسسة نقاط للتقدم الثقافي - وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «زين»، عن استعدادها لإطلاق مؤتمر نقاط الإقليمي 2??? بعنوان «موطن العقل المطاطي: عقلية متجددة لعوائق سائدة»، وهو يعد الحدث الثقافي الأضخم في المنطقة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2? من شهر نوفمبر القادم ولمدة 10 أيام متواصلة، تزامناً مع احتفال نقاط بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم يوم أمس في مركز الأميركاني الثقافي، الذي تعتزم نقاط عقد مؤتمرها الإقليمي 2??? في قاعاته ليتضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية، والتي تهدف إلى استكشاف ومناظرة وتبادل الأفكار حول كيفية إعادة برمجة العقليات بشكل جماعي في الوطن العربي، مع توجيه السلوكيات الفردية والمنظمات المجتمعية نحو كسر الحواجز.

وفي تصريح متصل من واكيم زيدان، مدير عام مؤسسة نقاط، قال: «جاء تنظيم مؤتمر نقاط الإقليمي 2??? كجزء من جولتنا التعريفية في المنطقة لنشر الوعي والثقافة حول بناء رؤية اقتصاد إبداعي محفز محليا وإقليميا، حيث يهدف المؤتمر هذا عام إلى مناقشة ضرورة فهم ونقد العقليات التي شكلت وسادت مجتمعاتنا على مدار السنين، كما سيناقش إمكانية وكيفية تحويل أي بيئة وتهيئتها لتصنع مستقبلاً يتخطى الأفكار الحالية والسياسات القائمة، مع التركيز على التأثير الاجتماعي الإيجابي للأفراد والمؤسسات.

وقالت هيا المانع مدير الاستدامة في شركة «زين» الكويت: «في البداية أود أن أهنّئ الزملاء في مؤسسة نقاط للتقدم الثقافي على مرور 10 سنوات على تأسيسها، فقد أسهمت المؤسسة خلال عقد من الزمن بالعديد من الأنشطة والبرامج المتميزة التي نشرت الوعي الثقافي في الكويت والمنطقة العربية بشكل متفرد، وجمعت من خلالها كوكبة من أبرز المتحدثين والأكاديميين ليشاركوا الجميع خبراتهم وتجاربهم، واليوم نحن نفخر بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين زين ونقاط تمهيداً لانطلاق المؤتمر الإقليمي للعام 2??? الذي سيشكّل بلاشك محطة جديدة من تاريخ نقاط في تعزيز الإبداع بمنطقتنا العربية.

