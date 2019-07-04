مال وأعمال

أعلنت «أجيليتي» عن افتتاح مكتب جديد لها في ولاية الدقم بسلطنة عُمان بهدف توسيع خدمات التخزين والشحن والنقل والوساطة الجمركية والخدمات اللوجيستية لإدارة المشاريع العملاقة وتعزيز إمكاناتها للنقل الثقيل.

سيقوم المكتب الجديد، الواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بتقديم الدعم اللوجيستي للعملاء الرئيسين من قطاعات النفط والغاز والكيماويات والتصنيع والهندسة خلال مراحل بدء التشغيل. إضافة، ستقوم أجيليتي أيضًا بخدمة الشركات الاستهلاكية وشركات التجزئة وهي قطاعات تتطور بسرعة لتلبية الاحتياجات المتنامية في الولاية. ويعتبر المرفق الجديد في الدقم إضافة مهمة لشبكة أجيليتي في السلطنة وامتداداً لعملياتها الحالية في مسقط وصحار ونزوة وصلالة وحدود ?لْوَجَاجَة.

وإلى جانب كونها واحدة ضمن عدد قليل من شركات الشحن العالمية التي لديها ترخيص خاص لمزاولة أعمال الوساطة الجمركية في عُمان، تقدم أجيليتي أيضًا خدمات النقل العابر للحدود وتمتلك وتدير أسطولاً مكوناً من 56 مركبة يقدم خدمات النقل بين الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واللوجيستية في السلطنة. وبهذه المناسبة علق طارق سلطان الرئيس التنفيذي لأجيليتي «تعد سلطنة عُمان سوقاً رئيساً لأجيليتي في منطقة الشرق الأوسط. ومع النمو المستمر في عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية المتكاملة فإن الاستثمار في منطقة الدقم التي تعتبر بوابة للشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق الهند من شأنه مساعدتنا على تقديم خدمات أفضل لعملائنا المحليين والدوليين في السلطنة». وتوظف «أجيليتي» حاليًا 160 موظفًا في عُمان، ويتوقع أن يؤدي الاستثمار الجديد في الدقم إلى زيادة القوى العاملة بشكل كبير مع قيام الشركة بتطوير عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يتماشى مع رؤية الحكومة لدعم المواهب المحلية وخلق قوة عاملة متنوعة من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي للسلطنة.

