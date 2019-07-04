مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن مجموعة من النصائح والإرشادات الأمنية التي يجب التقيّد بها من قبل العملاء عند التسوق خارج البلاد أو عبر الإنترنت، وذلك لحماية بطاقاتهم وحساباتهم المصرفية من عمليات الغش والاحتيال المالي حرصاً منه على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة، وخاصة خلال موسم العطلة الصيفية والسفر.

وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي - رئيس وحدة أمن المعلومات في البنك، باسل السويدان: «أن «KIB» يحرص دائماً على سرية وأمن المعلومات المصرفية الخاصة بعملائه، وذلك من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال. موضحاً أن البنك قد أصدر أخيراً مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند التسوق أو حجز تذاكر السفر والفنادق عبر الإنترنت، أو أثناء إجراء عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي خارج البلاد، ما يضمن راحة العملاء وسلامة أموالهم في آن واحد وذلك من خلال تجنب وقوعهم كضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تكثر أثناء موسم السفر أو التسوق عبر الإنترنت».

كما أضاف السويدان أنه من المهم للغاية تأكد العميل قبل السفر من صلاحية البطاقات الائتمانية وتاريخ سريانها لضمان فعاليتها أثناء تواجده في الخارج، إلى جانب التأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب. هذا بالإضافة إلى عدم كتابة الأرقام السرية على بطاقة السحب الآلي أو أي مكان آخر، وعدم الاحتفاظ بجميع البطاقات في مكان واحد لحمايتها من الضياع أو السرقة، مع الاحتفاظ برقم هاتف البنك في مكان آمن. داعياً العملاء إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة والخدمة المصرفية عبر الهاتف والإنترنت لمتابعة عملياتهم المصرفية أولاً فأولاً.

مشيراً إلى وجود مجموعة أخرى من الإجراءات التي ينصح العملاء باتباعها، ومنها عدم السماح بتمرير البطاقة المصرفية على الأنظمة الآلية الخاصة بأي متجر يزوره بعد اتمام عملية الدفع باستخدام البطاقة، إلى جانب الحرص على استخدام أجهزة السحب الآلي الموجودة في الأماكن المعروفة والظاهرة للعيان في حال عدم وجود أجهزة تابعة للبنوك، والتأكد من عدم وجود أي أجهزة غريبة موصولة بجهاز السحب الآلي، وعدم وجود أشخاص يراقبون المكان لمعرفة المعلومات المصرفية الخاصة بالعميل أثناء قيامه بسحب الأموال، إضافة إلى عدم طلب المساعدة من أي شخص غريب خلال عملية السحب. هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم استخدام شبكات الـ Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر العامة المتواجدة عادة في المطارات والمقاهي والفنادق للدخول إلى الحسابات المصرفية، ومراجعة العمليات التي تتم على الحسابات وتغيير الأرقام السرية بشكل دوري، منوهاً إلى أهمية الدفع بعملة البلد الذي يزوره العميل لتجنب تحمل رسوم إضافية للصرف والتحويل.

لمزيد من المعلومات، يمكن لعملاء «KIB» الاتصال بالخدمة الهاتفية على الرقم (1866866) المتاح على مدار الساعة بمجرد أن تواجههم أي مشكلة تتعلق ببطاقاتهم ومعاملاتهم المالية والمصرفية، أو في حال فقدان أي بطاقة لإيقافها مباشرة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، لاسيما مع تطور عمليات الاحتيال والجرائم المالية الإلكترونية المنظمة، واستمرار لصوص البطاقات الائتمانية وقراصنة الحسابات البنكية في ابتكار المزيد من أساليب وطرق التحايل على العملاء.

