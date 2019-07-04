مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إقامة جناح في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة فى منطقة الرقعي في خطوة رامية إلى استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية الواعدة ودعم الشباب الكويتي الباحثين عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفـي وتجسيدا لالتزامه بدعم جهود توطين العمالة.

وقد تواجد ممثلو إدارة الموارد البشرية فى البنك الأهلي المتحد فى جناح البنك فى الهيئة، وقاموا بتسليط الضوء على سياسة التوظيف فى البنك، بالإضافة إلى تزويد الباحثين عن عمل بمعرفة مستفيضة حول فرص العمل المتاحة فى البنك .

وفي تعقيبه على هذه المبادرة التى تعكس سعي البنك لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة ، قال نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية فى البنك الأهلي المتحد: «حرصنا على إقامة جناح البنك فى الهيئة العامة للقوى العاملة ليكون بمثابة منصة تفاعلية للكوادر الكويتية الراغبة في التواصل المباشر مع جهات العمل الخاصة في بيئة عملية واقعية»، مبيّناً أن تواجد البنك الأهلي المتحد من خلال جناحه فى الهيئة العامة للقوى العاملة يعد وسيلة فعالة لاستقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء آلية ومنظومة العمل لديه من أجل الارتقاء بموارده البشرية وإعداد قيادات وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطوير والحفاظ على المكانة الرائدة التى يحظى بها البنك الأهلي المتحد .

وأكد أمين على التزام البنك الأهلي المتحد نحو تمكين الشباب الكويتي وتعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص. مؤكدا أن إدارة البنك تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية الواعدة أصبح أمرا ملحا بالنسبة للمؤسسات التي تتطلع للمزيد من النجاح ولا شك أن الكويت زاخرة بالكفاءات المؤهلة والتي لديها استعداد كبير للالتحاق بسوق العمل والانخراط في المؤسسات الاقتصادية المختلفة بما فيها المؤسسات المصرفية، و هذه الكفاءات لها دور كبير في المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص الذي أصبح يقوم بدوره في العملية التنموية في البلاد.

