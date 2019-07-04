مال وأعمال

أعلن بنك «بوبيان» عن إطلاقه البرنامج التدريبي المبتكر «كيفية تقييم المؤسسات المالية من منظور المخاطر المالية الثابتة والمنظمة» للعاملين في مجموعة المخاطر والمجموعة المصرفية للشركات وذلك بالتعاون مع مؤسسة موديز Moodyd للتصنيفات الائتمانية.

وصرح مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد « ان بوبيان يولي موارده البشرية والشباب خاصة اهتماماً كبيراً، سواء تلك التي تلتحق بالتدريب لديه او موارده العاملة و ذلك انطلاقا من مسؤوليته تجاه موظفيه كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقاً من أحد قيم البنك الرئيسة وهي «الاهتمام بالموظفين» كما نعمل على تبني ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية تماشياً مع توجهات البنك وحرصه على الابتكــار والإبداع.

وعن البرنامج اوضح الحماد ان البرنامج عبارة عن برنامج تدريبي وورشة عمل لمدة 3 أيام حيث ترتكز الفكرة الرئيسة للبرنامج على كيفية تحليل المؤسسات المالية مع التركيز على المخاطر الائتمانية وكيفية استخدام و تحليل المعلومات المالية المتاحة.

ويعتمد البرنامج التدريبي نهجاً فريداً من خلال تقديم ورش عمل تفاعلية ومجموعة من الحالات المالية بالاضافة الى المناقشات والتمارين والدراسات التحليلية التي سوف يتناولها ويناقشها موظفو بنك بوبيان للوصول الى افضل شرح وتطبيق من خلال استخدام الاطار التحليلي لمنهجية موديز.

ويتناول البرنامج مجموعة من النقاط مثل كيفية استخدام إطار منظم لتحليل المؤسسات المالية والتفريق بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، بالاضافة الى كيفية تحديد القوة الائتمانية للمؤسسة وذلك استنادا الى المعلومات المالية المتوافرة وتقييم مخاطر الائتمان وتحديد الجدارة الائتمانية النسبية وغيرها من النقاط كلها في اطارة منهجية موديز.

