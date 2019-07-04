مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن الفائزة في سحب «الدانة» ربع السنوي الثاني لهذا العام وقد حالف الحظ جنيفر سليمان حيث فازت بجائزة نقدية بقيمة 250,000 دينار.

وتم إجراء السحب في إذاعة نبض الكويت FM88.8 «برنامج ديوانية الياقوت والأنصاري»، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

قالت جنيفر سليمان، الفائزة بسحب الدانة ربع السنوي الثاني لهذا العام من بنك الخليج: «لقد كانت من أفضل المكالمات التي أتلقاها أثناء العمل عندما أبلغني خالد الأنصاري أنني على الإذاعة الآن! لم أتوقع أن أكون قد فزت بأي شيء إلى أن ذكر أنني فزت بالسحب الأسبوعي بجائزة بقيمة 1,000 دينار، وقد تفاجأت وفرحت بها. وبينما أنا أفكر بإجازة الصيف التي سأقضيها بهذا المبلغ، فاجأني خالد الأنصاري ثانية بأن المبلغ الذي فزت به هو 250,000 دينار ولم أصدق ذلك!». وأضافت: «فتحت حسابي الأول في بنك الخليج عام 1993. وفي عام 2004 بدأت الادخار في حساب الدانة،.

وتعليقه على سحب الدانة ربع السنوي الثاني لهذا العام، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «نتطلع إلى سحب الدانة كل ثلاثة أشهر، لأنه فرصة رائعة للتعرف على عملائنا عن قرب والالتقاء بهم في واحد من أسعد أيام حياتهم. نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا على الادخار في حساب الدانة، ونشجع الجميع على مواصلة الإيداع في حساباتهم لزيادة فرصهم في الفوز بالسحب القادم!».

